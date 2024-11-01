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美國總統大選倒數，美媒CNN近期公布完整的七大搖擺州民調，結果與各方所做出的民調結果大不相同，近期被後來居上的民主黨總統候選人賀錦麗，反倒在CNN民調中領先川普5個搖擺州，且有2個搖擺州甚至拉開差距。根據《CNN》完整公布的7大搖擺州民調顯示，在賓州，賀錦麗48%對上川普48%；密西根州則是賀錦麗48%，川普拿下43%；亞利桑那州和北卡羅萊納州，賀錦麗雙雙以48%小幅領先川普的47%；而在威斯康辛州，賀錦麗更是以51%大勝川普的45%，川普在CNN民調中領先的兩州分別是喬治亞州和內華達州，皆獲得48%、賀錦麗則為47%。這次的民調與《CNN》8月和9月於喬治亞州和北卡羅來納州進行的民調相比，大致沒有變化，CNN也是賀錦麗少數能在北卡領先的民調，最為關鍵和膠著的賓州則打成平手，但值得注意的是，在該份民調中，賀錦麗在被視為民主黨必拿的搖擺州密西根州和威斯康辛州大勝，是大多數民調都沒有的；此外，賀錦麗領先五個搖擺州，同樣與大多數民調的結果不同。在此次大選中，藍牆三州被視為賀錦麗守住選舉的關鍵，如果賀錦麗像現任總統拜登2020年成功守住密西根、賓州，威斯康辛州，即使川普拿下其它搖擺州，賀錦麗仍有可能贏得大選。