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颱風康芮昨日直撲台灣，強風豪雨導致各地傳出災情。北市路樹倒塌通報案件高達2,800多件，有政論節目評論國軍救災雙標，高雄派出上千人，但是台北只派200人，陸軍司令部今（1）日表示，相關評論嚴重偏頗不實。針對某談話性節目評論「國軍救災雙標，台北派200人、高雄上千人」，陸軍司令部指出，各地救災兵力係依地方政府申請實需派遣，本日第二、三、四作戰區均有不同人數兵力，投入災後復原任務。依臺北市各區兵力需求申請，今日計投入220員協力執行災後復原；明日則申請近300員兵力，相關評論嚴重偏頗不實。陸軍司令部指出，國軍支援災防期間，除派遣情蒐官、聯絡官實施災情蒐報；並與縣市政府保持密切聯繫。地方政府若有兵力需求，可直接透由縣市後備指揮部向作戰區申請，即可立即調度兵力投入。陸軍司令部強調，國軍以最高效率與機動力，配合地方政府需求投入市容復原。官兵與國人共同攜手努力，恢復日常生活步調之際，期盼外界正面評價，切莫刻意製造對立話題，影響社會視聽。