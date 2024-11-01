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▲吳男坦言在清明節的確曾亂翻別人骨灰罈。（圖／翻攝YT@反骨男孩）

昨（31）晚台灣的網路社群，被一段刺青89踢倒機車的影片洗版，事後被發現新北市新莊吳姓男子所為，警方訊後也將他依毀損罪嫌送辦。而今（1）日晚間網紅團體「反骨男孩」也發出新片，讓吳男在鏡頭前向社會大眾道歉。康芮颱風來襲，強勢風力讓停在街頭的機車倒成一片，卻沒想到有89猴子，趁著颱風夜上街，將明明沒被吹倒的機車踹倒，還認為「颱風天倒幾台很正常吧」，將人禍佯裝成天災。看完荒唐影片後，也讓擁有6台機車的網紅孫生相當不爽，也想要為2輪族出一口氣，恰巧反骨團隊內的小胖認識踢倒機車的吳男，對方也希望能上頻道說明自己的情況。吳姓男子表示自己今年20歲，平時從事油漆工作，「當初覺得朋友開玩笑，好玩」，才會在颱風夜踹倒其他人的機車。而酷炫也已嚴厲態度指責吳男，更補充還有網友挖出先前吳男在清明節，還曾亂翻其他人的骨灰罈，對此，吳男也坦言當時也是因為好玩。最後吳男也在鏡頭前表示：「我颱風天踢人家摩托車，之前清明節亂打開人家骨灰罈，一開始我都覺得這樣挺好玩的，後面仔細想自己做得有點過火，甚至骨灰罈是別人祖先，在來摩托車是每個人的私人財產，因為自己的好玩，白目去做毀損這件事，讓我爸媽、弟弟覺得有我這個人很丟臉，所以我想要跟社會大眾說對不起」，並九十度對鏡頭鞠躬道歉。