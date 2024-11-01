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▲劉德華演唱會吸引許多粉絲，光是買周邊就已要超早排隊才買得到。（記者／李政龍攝）

▲劉德華演唱會終於舉辦，現場粉絲終於盼到天王睽違11年的表演。（圖／記者李政龍攝）

香港天王劉德華今日晚間7點半於台北小巨蛋開唱，吸引大批粉絲一早現身搶購周邊商品。下午3點開始販售，僅2小時內熱門商品如台北限定立牌、手機掛繩及帽子等便被秒殺完售，現場僅剩少數商品可供選購。主辦方強調：「明天將加碼補貨，商品數量會更充足！」上午9點便有許多粉絲聚集台北小巨蛋，搶購劉德華演唱會限量周邊商品。第一位到場的粉絲表示自己一早就來排隊，隨後陸續有眾多粉絲加入，為偶像的周邊商品掀起排隊熱潮。下午3點一開賣，現場商品迅速售罄，工作人員透露：「台北限定立牌最先完售，接著是手機掛繩及帽子，人氣商品幾乎瞬間賣光。」由於昨日颱風導致物流延遲，主辦方坦言，今天的商品數量有限，但已儘可能補齊供應。然而，面對粉絲熱情，現場熱門商品仍快速完售。因劉德華明日將進行連續2場演出，主辦方表示：「明天還會加碼補貨，讓粉絲都能買到喜愛的周邊，數量會更充足！」