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美國科技巨頭亞馬遜（Amazon）最新財報驚豔投資人，雲端業務和廣告業務持續快速成長，1日股市開盤後亞馬遜股價大漲7％，帶頭領漲率大型科技股反攻，美股各主要指數齊漲，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲304.23點或0.73％；標普500指數上漲44.05點或0.77％；那斯達克指數上漲182.96點或1.01％；費城半導體指數上漲73.31點或1.48％。根據《CNBC》報導，本週之前大型科技公司的獲利情況好壞參半，但亞馬遜財報表現亮眼，第三季營收年增11％，其中雲端服務與廣告營收均年增19％，亞馬遜已將多項AI應用技術引進雲端和電商業務，且持續大力投資資本支出於AI發展，讓市場之前對AI熱情缺失的情緒有所改善。與此同時，美國勞工部公布的10月就業增加人數相當慘澹，非農就業新增就業人數僅1.2萬人，遠低於預期的10萬人。這是自2020年12月以來的最低紀錄，不過，失業率4.1％符合預期，且華爾街認為新增就業人數急凍是受到颶風和波音公司罷工的影響，因此交易員保持冷靜，並未對這份就業數據做出太大反應。Bellwether Wealth的首席投資長貝林（Clark Bellin）表示，「就業報告顯示10月份勞動力市場較9月份大幅放緩，但這是一項帶有雜音的數據，主要受到颶風和罷工影響，因此不太可能改變聯準會的政策」。貝林認為，聯準會在11月利率會議上仍將降息25個基點。