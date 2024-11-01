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2024亞洲永續供應暨循環經濟展(TASS)即將於11月6日至11月8日在高雄展覽館盛大開展。此次展覽邀請來自印度、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓及香港等重要市場的國際採購團，深入認識台灣在資源循環與減碳技術方面的卓越成果，為推動永續供應鏈與循環經濟搭建重要的國際交流平台。本屆展會緊扣當前產業最新發展脈動聚焦五大主題，包括「機構與組織」、「資源循環」、「智慧製造」、「永續城市」及「能源」，從材料、製造到最終產品的全鏈技術，展現淨零永續產業的技術突破。而針對全球節能減碳趨勢，會場也將展示高性能產品及創新的循環經濟解決方案，推出一系列淨零轉型技術與產品。今年十月，國內減量額度交易(碳權)平台啟動，象徵台灣在推動永續循環經濟和減碳目標再往前一大步。而這次展會也匯聚各產業與通路品牌，致力於將永續理念融入人們的生活中。而國內外多家企業也將於展會中呈現本身在資源循環與減碳技術方面的卓越成果。此外，展會期間也將舉辦多場國際論壇與講座。主辦單位茵康國際指出，每一屆的亞洲永續供應暨循環經濟展(TASS)，不僅是展示前瞻技術的平台，也是企業商機媒合的重要場域。過去四年（2020-2023），展會現場創造近23億的商機媒合，而2024TASS也邀請到台塑、中鋼、台聚、南茂科技、太平洋電線電纜、台灣康寧等15家大型企業，將與ESG解決方案業者深入交流，攜手推動永續發展。