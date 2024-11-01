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汐止吳銘漢、葉盈蘭夫婦命案在33年前震驚全台，兇嫌王文孝在遭槍斃前，向檢警供稱另有蘇建和、莊林勳、劉秉郎3名共犯，歷經法院數次判決又發回更審，成為著名的「蘇建和三死囚案」，最終皆因證據不足，2012年獲判無罪；吳家遺族針對民事部分，向王文孝的母親，以及蘇建和等3人，求償1千餘萬元，高院民事庭今天（1）日更一審宣判，維持原判，僅判決王文孝的母親須賠償831萬餘元，蘇建和等3人仍不需負賠償責任，可上訴。1911年，吳銘漢夫婦遇害時，年僅36歲，吳銘漢身中37刀、妻子葉盈蘭被砍42刀，檢警根據命案現場的薪水袋上血指紋，查出吳家的鄰居王文孝涉重嫌，王文孝於軍中被捕，在首度訊問中表示此案為一人所為，但檢警不相信，一再逼供下，王文孝咬出共犯蘇建和、劉秉郎、莊林勳，胞弟王文忠負責把風。隨後，王文孝在軍事審判下迅速定讞，1992年1月11日槍決伏法，至於蘇建和3死囚案，6度被判處死刑；但在第1次再審、前1次再更二審，和再更三審，均獲判無罪，最後在2012年無罪定讞；於是吳家遺族再提出民事訴訟，向王文孝的母親，以及蘇建和等3人，求償1千餘萬元。民事訴訟一審認定僅王文孝1人犯案，僅判決王文孝的母親須賠償831萬餘元。案件上訴第二審仍維持一審認定，駁回上訴。全案再經廢棄發回，高院更一審於今（1）日宣判，還是維持一審認定，判決王文孝的母親須賠償831萬餘元，蘇建和3死囚仍免賠。司改會表示，我國法院經刑事判決，確認蘇建和等人未涉入犯罪後，整整12年，蘇建和等人都流浪於司法體系中，無法擺脫過去冤錯案件的陰影，今日的判決結果僅是遲來的止損，期盼本案能早日確定，終結蘇建和等人涉訟的漫漫長路。