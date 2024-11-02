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（中央社北京1日綜合外電報導）美國總統大選即將登場，許多中國科技業高層希望民主黨候選人賀錦麗當選，然而另有中國產業團體、智庫和證券商認為，難以預測的共和黨候選人川普勝出，可能對科技業更有利。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的可預測性，讓許多中國科技業高層寧可選擇讓她當選，而非前總統川普（Donald Trump）。然而諷刺的是，根據路透社所見十多家中國產業團體、智庫及證券商的分析，川普看似難以捉摸的作法可能反而對中國有利。這些分析有半數認為，川普勝選會帶來短期負面影響，因為中國半導體業面臨出口管制升級和制裁升高的可能性大增。上海證券商德邦證券今年8月寫道：「川普是全方面擴大打壓中國科學與科技領域的發起者，如果他再次掌權…國內半導體業或許會進一步受到抑制。」其他分析的結論則具細微差異。「原物料能源時報」（Material Energy Times）於7月發表社論指出，川普的「單邊主義政策或許也會面臨國際社會反對及不合作」。該報專門報導為半導體製造商提供原物料的中國企業。這篇社論表示，賀錦麗自美國現任總統拜登（Joe Biden）繼承的政策則「更具長期性、協調性與可預測性，可能使中國半導體業更趨穩定，但也會帶來更長久的挑戰」。中國電子公司資訊平台與論壇「創芯網」（EETop）7月也發布社論談到，川普批評美國與歐洲、日本、韓國等盟友的貿易關係可能危及合作，反而讓這些國家對中國有興趣，這意味著「尤其在全球半導體產業鏈方面，美國的單方面打壓無效」。社論內文還說：「歐洲和荷蘭可能會刻意給我們方便（規避限制），那麼我們就能進口極紫外光曝光機 （EUV）。」中國仰賴外國製極紫外光曝光機，但被禁止進口最先進的型號。無論誰在美國總統大選勝出，當北京在南海領土爭端上變得更專斷、在台灣周邊增加海空軍活動並且強化與俄羅斯的聯繫，觀察家普遍預期遏制中國科技進展的新限制即將出爐。然而，就算川普或賀錦麗逐漸加強出口管制，中國製造業者對外國技術的依賴現已降低許多，應對貿易環境改變影響的準備也更充足。拜登對中國擴大科技限制措施，粉碎了中方原本期待他鷹派立場不如川普顯著的希望。因此，一些科技公司這次選擇放棄預測誰將入主白宮。中國一家大型科技公司高層說：「我們正在新常態下營運。我們不知道接下來會發生什麼事，所以我們只是盡可能繼續快速前進。」（譯者：洪培英/核稿：洪啟原）1131101