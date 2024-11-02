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以後洛杉磯道奇隊沒有人再和大谷翔平在壘上「碰頭」慶祝了嗎？近日根據ESPN記者Jeff Passan報導，道奇隊44歲的一壘教練Clayton McCullough是邁阿密馬林魚隊新任總教練的候選人，雙方在這支球隊選帥的過程中始終保持聯繫，而在道奇隊贏得世界大賽後，談判可能會加速。在道奇隊效力期間，McCullough持續有和其他球隊的總教練職位進行接觸，包括：紐約大都會、密爾瓦基釀酒人、克利夫蘭守護者和堪薩斯城皇家。根據報導，此前芝加哥白襪也曾找過他，不過在今年10月底雙方似乎已經斷開聯繫。大谷翔平今年在賽季中，每當站上一壘，除了做出全隊共同約定的擺手抬腳動作外，還會和McCullough「碰頭」慶功，但若是後者真的決定接手，未來這個動作可能成為絕響。另外，McCullough離開後，少了他的建議，大谷翔平的盜壘次數是否會產生變化，也值得觀察。馬林魚本季以62勝100負的戰績排名分區墊底。Skip Schumaker 教練離任。