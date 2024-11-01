NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間11月2日賽程，將有9場比賽進行，早上7點30分洛杉磯湖人出戰多倫多暴龍，9點30分則由丹佛金塊對決明尼蘇達灰狼，兩場比賽預計將會是本日賽事的焦之戰。《NOWnews今日新聞》也整理相關轉播資訊跟賽程給讀者。

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NBA例行賽第11月2日　金塊灰狼對決

丹佛金塊2日將和明尼蘇達灰狼交手，雙方上賽季在西區第二輪交手，進行了驚天動魄的7場大戰。本季灰狼走了Karl-Anthony Towns，內線「三塔」少一大將，是否還能擋住開季進攻欲望強烈的Nikola Jokic，是此役精彩看點。

NBA2024-25例行賽第10月28日賽程表：

🏀7:00 波士頓塞爾提克   出戰　夏洛特黃蜂

🏀7:00 奧蘭多魔術   出戰　克里夫蘭騎士

🏀7:00 紐約尼克   出戰　底特律活塞

🏀7:30 沙加緬度國王   出戰　亞特蘭大老鷹

🏀7:30 芝加哥公牛   出戰　布魯克林籃網

🏀7:30 洛杉磯湖人   出戰　多倫多暴龍

🏀8:00 印第安納溜馬   出戰　紐奧良鵜鶘

🏀9:30 丹佛金塊   出戰　明尼蘇達灰狼

🏀10:00 奧克拉荷馬雷霆   出戰　波特蘭拓荒者

NBA例行賽直播哪裡看？

2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表


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電視轉播：

緯來體育台、MOD愛爾達體育台

線上收看

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