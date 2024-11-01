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西班牙遭遇數十年來最嚴重洪災，截至台北時間1日晚上10點左右，西班牙政府公布的最新死亡人數已攀升至205人，且暴雨成災的瓦倫西亞（Valencia）及週邊地區，未日幾天的降雨預報仍處於黃色警戒狀態。從美國地質調查局（USGS）曝光的衛星空拍照片可以看見，西班牙被暴雨導致的洪水淹沒的範圍如此之廣，從太空來看，災區簡直就像是一片內海。綜合外媒報導，當地時間週二，西班牙東部的瓦倫西亞及週邊地區暴雨成災，部分地區甚至在8小時內就下了相當於1年的降雨量，暴雨使街道變成洶湧的急流，沖毀橋樑淹沒汽車，河流也因而潰堤，造成西班牙近代史上最嚴重的洪災。從衛星空拍照片可以清楚看見，洪災讓原本乾燥的陸地變成一片蔚藍，幾乎要與比鄰的巴利亞利海（Balearic Sea）連成一片，讓部分未被淹沒的沿海地區看起來變成了島嶼。許多受災最嚴重的地區仍然無法進入，因此死亡人數很可能會再攀升。西班牙政府要求所有想幫忙救災的志工先不要前往瓦倫西亞，因為當地的道路仍在正在進行清理工作，許多交通依舊中斷。西班牙當局將洪災與氣候變遷連繫在一起，稱這是一場史無前例的暴雨，許多氣象專家也認同氣候變遷正在使極端天氣事件發生得更加頻繁且更具破壞性。然而，有許多災民將嚴重災情歸咎於政府事前預警與事後救援的延誤。拉托雷鎮（La Torre）的居民維拉埃斯庫薩 （Laura Villaescusa）表示，「現在慘重的死亡人數本來是可以避免的」，認為地方政府的警告如果能提前通知，很多人就不會在洪災中喪生。