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洛杉磯道奇隊在世界大賽G5關門成功，7：6擊敗紐約洋基、系列賽4勝1敗封王。球隊在最終戰寫下太多傳奇故事，總教練Dave Roberts在8局下步上投手丘和終結者Blake Treinen對話，讓後者重整旗鼓，化解該局危機。賽後在節目上Roberts也分享了自己當時和Treinen的對話，整個團隊之間的信任和信賴在此刻真實的展現出來。Blake Treinen這場比賽提早上班，6局下兩出局時登板後援，第7局續投，第8局又繼續拿著手套上場，早已超過他平時的工作量，招牌Sweeper壓制力下滑，先被Aaron Judge敲出二壘安打，之後Jazz Chisholm Jr.選到保送，搞成一出局一二壘有人，場面出現危機。在要面對Giancarlo Stanton之前，Dave Roberts走上投手丘，但讓人訝異的是他並沒有換掉自己的終結者。Roberts只是和Treinen說了幾句話、將手擺在他的胸膛上，然後就回到休息區。接著，Treinen讓Stanton打成飛球出局，再三振掉了Anthony Rizzo，驚險度過這一局，道奇隊最終拿下世界大賽冠軍。Roberts在接受Fox Sports訪問時，透露了自己當下喊暫停後的舉動，他表示自己希望確保Treinen當下是冷靜的、將比賽節奏慢下來，好好抓下Stanton這個出局數。「我是問他：『你沒問題吧？』然後他說：『我會拿下Stanton！』，他讓對方打出高飛球出局，投出關鍵三振，之後的事情如你們所見。」Roberts如此說道。Fox Sports球評、前洋基名將Derek Jeter作為曾經冠軍球隊中的要角，也分享了自己的經驗，他認為是Roberts在這支球隊中的成就和地位，讓他贏得了這次關鍵調度的話語權。也斷言，如果是他執教生涯的早期，應該不太可能在那種情況下，還不將Blake Treinen給換下場。