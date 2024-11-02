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▲Bonbon從小練跆拳道，特別喜歡格鬥類的運動。（特約攝影 /郭運復攝）

▲有了跆拳道的腿部優勢，Bonbon接觸泰拳時更容易發揮。（特約攝影 /郭運復攝）

▲游泳是Bonbon最喜愛的放鬆方式之一。（特約攝影 /郭運復攝）

▲健身也是Bonbon常做的運動。（特約攝影 /郭運復攝）

▲Bonbon覺得Swing搖擺舞不只是運動，更是最棒的社交活動。（特約攝影 /郭運復攝）

▲ Bonbon身兼數職，與運動緊密結合。（特約攝影 /郭運復攝）

▲Bonbon很開心在運動的領域中，找到屬於自己的一片天。（特約攝影 /郭運復攝）

▲運動維納斯Bonbon小檔案。（圖/NOWnews社群中心）

有人運動為了健康、有人運動是為了瘦身，對Bonbon來說運動就像是去遊樂園玩，因為人生其他事情都太有目標，他想要保留一件事情，可以開心的活在當下。Bonbon天生就好動，什麼運動都樂於嘗試，現在最喜歡格鬥，從小學三年級就學習跆拳道，在選手時期嚴格訓練的過程中，養成很強的抗壓性，因此長大後很願意去嘗試各種不同的可能，也因為自己喜歡跆拳道，後來接觸泰拳及拳擊的時候，馬上就直接陷入這個領域。因為有跆拳道的基礎，所以在學習泰拳的時候能夠狠快地上手，更能夠運用腿部的優勢，增加攻擊時的力道，因此得到了很多安全感與成就感。練了一段時間以後，他發現泰拳和跆拳道真的很不一樣，雖然兩個都是站立技，但是泰拳更多了肘關節和膝關節的技術，而且攻擊破壞力更強，對於喜歡高強度間歇運動的他來說，格鬥已經成為生活中不可缺少的一件事。這一兩年他除了泰拳以外，更專注於拳擊，他說：「因為看到自己的偶像林郁婷，這幾年都打得非常得好，成績一直進步，甚至在今年奧運拿到金牌，讓我深深被激勵，因此更鑽研拳擊的技術，讓自己更勇敢、更專注去面對任何挑戰。」很多人都會覺得女生學拳擊是很暴力的事情，但是他覺得因為拳擊格鬥這類型的技擊運動就像是在下棋一樣，其實更需要很多獨立思考，會讓人知道如何保護自己，甚至是保護身邊的人。當身體必須接受高強度間歇的訓練真的很累，但是每次訓練完他都覺得精神有一種充飽電的感覺，雖然身體很累，但是精神變得更富足了。因為很喜歡泰拳這個運動，經常在粉專上和大家分享自己打拳的一些甘苦談，以及從事運動得到的身心收穫，得到了很多人的共鳴，因此在格鬥圈受到越來越關注，後來甚至跟粉絲們一起練泰拳、互相交流。三年來網友們給他的許多回饋，讓她覺得能夠大家一起成長是很有意義的事，所以越來越喜歡自己這個身分。經營自媒體有一些心得後，他開了行銷公司，專門幫企業、專家還有政府單位去經營IG、FB廣告投放等等的行銷操作，也幫助網紅經營個人的自媒體，每天忙得不可開交。同時他也是中華民國運動彩劵協會的常務理事，因為台灣的運動彩劵有10%的收入會納入扶持台灣的運動發展，所以他覺得推動運動彩劵可以讓台灣的運動發展得更好，如此神聖的使命，自己當然是義不容辭。忙碌了一整天之後，他還是選擇以運動來放鬆身心，最近他迷上了學習Swing搖擺舞，定期會參加舞會，他覺得Swing是一種很容易上手的社交舞，很多人第一次學就可以馬上融入舞會，每當爵士音樂響起，大家就會邀請舞伴一起跳舞，在老師的帶領下隨著音樂搖擺，一起享受悠然的時光，與其說這是一種運動，其實是是一個很好的文化體驗。常常在睡前做一點瑜珈的靜坐冥想，想想自己的生活除了運動還是運動，完全沉浸在運動領域中，每天都可以做自己喜歡的事，非常開心。