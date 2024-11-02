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▲亞洲低成本航空領導品牌「AirAsia亞洲航空」，首次正式參加台北國際旅展。（圖／取自AirAsia臉書）

▲「AirAsia亞洲航空」首次正式參加台北國際旅展，並於今日推出三條航線單程價0元起。（圖／取自AirAsia臉書）

▲今年的台北國際旅展中，星宇航空以未來感十足的「太空站」為主題打造攤位，展場中特別設置太空艙拍照區。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空於2024ITF台北國際旅展，推出多種優惠。（圖／星宇航空提供）

▲星宇小舖現場展出多款熱門商品，包含大受歡迎的星宇航空X史奴比限定產品。（圖／星宇航空提供）

2024 ITF台北國際旅展昨（1）日登場，亞洲低成本航空領導品牌「AirAsia亞洲航空」首次正式參加，現場攤位（J003）推出全航線冬季航班8折與託運行李8折之外，只要下單就有機會獲得免費機票、大倉久和大飯店行政客房住宿券。此外，「AirAsia亞洲航空」也同步推出線上旅展活動「2025夏季早鳥價」，台北-吉隆坡、台北-沙巴(亞庇)、高雄-曼谷(廊曼) 通三個航線，將有單程未稅價0元起優惠。本屆ITF台北國際旅展的「AirAsia亞洲航空」展位特別設計今年與SEGA、 ATLUS合作的《女神異聞錄5》彩繪機打卡牆，邀請粉絲與迷人角色Joker以及酷帥彩繪機拍照，同時現場最醒目的莫過於「人人有禮拉霸機」，只要下載AirAsia MOVE APP就可以免費玩拉霸機試試好手氣，最大獎可以獲得AirAsia直飛航點機票，七張機票大放送天天都有機會中獎。此外，AirAsia也同步於9推出AirAsia「線上旅展 年末大促銷」，AirAsia在ITF台北國際旅展現場攤位也推出全航線8折優惠， 2025年3月29日之行程。凡是現場下單者可享託運行李8折、並獲得AirAsia品牌禮物以及由泰國觀光局、沖繩台北事務所、沙巴觀光局及馬來西亞觀光局所提供的周邊商品，數量有限送完為止。再加碼抽大倉久和大飯店行政客房住宿券、AirAsia直飛航線機票，買機票再獲得一張機票。：AirAsia攤位現場購票，全航線8折起、加購託運行李8折，適用於即日起至2025年3月29日之行程。：AirAsia 「線上旅展 年末大促銷」，最低票價0元起，2024年11月2日中午12點推出，旅行期間為2025年4月21日起至2026年3月28日止。：下單就送「禮」，下單即送 AirAsia品牌禮物以及泰國觀光局、沖繩台北事務所、沙巴觀光局及馬來西亞觀光局周邊商品，數量有限送完為止。：「禮」上加「禮」，下單還有機會抽AirAsia直飛免費機票、大倉久和大飯店住宿券。：人人有禮拉霸機，最大獎可以獲得AirAsia直飛航點機票，七張機票大放送天天都有能抽到「禮」。：每日16:30 AirAsia 攤位舞台，免費機票天天抽。台灣傳統航空也有台北國際旅展專屬優惠！星宇航空以未來感十足的「太空站」為主題打造攤位，展場中特別設置太空艙拍照區，讓旅客體驗沈浸式太空旅行，並準備了多項優惠與活動，邀請旅客探索無限的旅行可能。本次旅展全航線85折起，港澳線更下殺至8折起，星宇小舖旅展限定9折優惠。星宇航空ITF旅展全航線85折起，港澳線8折起，讓旅客以更優惠的價格暢遊各大熱門航點。除此之外，只要至星宇航空攤位出示10月16日線上旅展開跑後至11月4日期間，於星宇航空官網、APP購票憑證，即可兌換好禮，每日限量100份。單筆消費滿一萬元加碼參加抽盲盒，有機會抽中亞洲區不限航點商務艙來回機票、不限航點經濟艙來回機票、星宇航空 COSMILE 獎勵哩程3萬哩 、星野集團飯店住宿券等多樣好禮。星宇航空與星野集團也祭出「星星相遇」ITF限量獨家機加酒行程， 「OMO5熊本」4天3夜 1萬6,900元起、台中出發入住「虹夕諾雅沖繩」4天3夜2萬4,900元起、「東京1955 Tokyo Bay+OMO大塚2晚」5天4夜3萬900元起、「OMO5函館」5天4夜2萬8900元起、「RISONARE Tomamu＋OMO3薄野」5天4夜4萬6900起，每日每航點皆限量出發，另有更多限量機加酒優惠行程。星宇航空ITF太空站的星宇小舖也推出指定商品9折優惠！多款熱門商品如STARLUX x 馬丘MACHILL聯名麻將組、香氛新品STARLUX | 星宇香35禮盒，以及星宇迷們爭相收藏的A330neo紀念款旅行頸枕、A350XWB安全帶扣鑰匙圈與飛機模型等一系列人氣商品。