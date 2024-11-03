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▲《兩天一夜》第1季是羅PD的成名作，（圖／KBS）

▲ 《一日三餐》是療瘉的慢綜藝，即便沒有什麼有趣的環節，總能莫名吸引人看下去。（圖／tvN IG）

▲《尹食堂》找來國際級演員尹汝貞（左）擔任老闆，帶領眾藝人賣韓式。（圖／tvN IG）

▲《新西遊記》也是羅PD製作的經典節目之一。（圖／tvN IG）

▲《Biong Biong地球娛樂室》4位班底李恩智、Mimi、李泳知、安俞真的化學反應非常好。（圖／tvN IG）

▲《艾嘉食堂》由《尹食堂》官方授權，羅PD全力相挺、傾囊相授。（圖／泰坦星文創影視提供）

韓國綜藝界的王牌製作人羅暎錫（羅PD）將於11月8日來台參加「TCCF FORUM 國際論壇」並擔任講師，與台灣的製作人和粉絲們分享他創作爆紅綜藝的獨家祕訣。羅PD多年來製作了多部經典節目，所有節目雖然主題不盡相同，但共通點都是自然不造作與溫暖人情味，《NOWnews今日新聞》特地整理出羅PD的5大節目，像是一切的起點《兩天一夜》第1季、引起慢綜藝風潮的《一日三餐》、療瘉又讓人有代理滿足感的 《尹食堂》、最下飯的《新西遊記》、最近MZ世代間的話題《Biong Biong地球娛樂室》等等，每部都是經典之作，歷年來的名場面包括製作組全員野外就寢、羅PD下跪、各種逢賭必輸的瞬間，都令觀眾歷歷在目。羅PD的成名作《兩天一夜》可以說是韓國戶外綜藝的代表。節目班底們在韓國各地旅行，並且接受多種挑戰。羅PD經常設計各種打賭和競賽，例如在行程中不斷設下禁忌或突發任務，若挑戰失敗，全員和製作組就必須在野外就寢，甚至下海游泳！《兩天一夜》也是羅PD「超愛亂下賭注」的起始點，其中2009年9月27日播出的111期「月出山吊橋篇」，是許多觀眾心中的經典集數，因為羅PD和藝人組賭博失敗，藝人組獲勝後，全體工作人員共70人野外就寢，完全是韓國綜藝史上大場面！看著明星們在偏遠地區過著「自給自足」的田園生活，只是簡單的「一天煮三餐」卻充滿看點，甚至掀起了療癒慢綜藝的流行。《一日三餐》每季都是不同系列，像是「漁村篇」、「農村篇」、「山村篇」等等。在農村篇中，李瑞鎮、玉澤演等明星們親手種植蔬菜，並以此作為餐點食材，度過樸實的悠閒鄉下生活；李瑞鎮、ERIC、尹鈞相的漁村篇、海洋牧場篇等等也是經典，當時ERIC的料理每周都掀起超高討論度；山村篇則邀請女星廉晶雅、尹世雅、朴素丹等人到山區居住，展現恬淡的日常。《尹食堂》由藝人在異國經營韓式餐廳，以此作為傳播韓式文化的窗口。由影后尹汝貞擔任餐廳的老闆，帶領李瑞鎮、鄭有美、申久、朴敘俊等演員，一起在國外經營一間小餐廳，為當地人和觀光客提供韓國料理，展示了韓國美食的魅力與溫暖的人情味。從設計菜單、實際烹飪到服務客人，每一集呈現出藝人們在陌生環境中面對的新挑戰的樣貌，第一季在印尼峇里附近的吉利島拍攝，第二季則移至西班牙小鎮，菜單同樣都是韓式料理，能感受到異國文化的交流與融合，溫馨有趣的風格備受觀眾喜愛，甚至引發了許多人對韓國料理的興趣。一開始只是因為李昇基一句：「想跟哥哥們旅遊」，因此聚集了《兩天一夜》第一季的班底姜鎬童、李壽根、殷志源、李昇基等人，來場真人實境綜藝節目，設定源自中國古典文學名著《西遊記》及日本經典漫畫《七龍珠》，成員於旅行期間需完成不同任務以獲得龍珠，成功集齊7顆龍珠可召喚出龍神，再由節目組為每位成員實現一個願望。雖然每季都很好笑，但最推薦的絕對是第3、4季，經典場面的宋旻浩剃頭、贏得藍寶堅尼讓羅PD下跪，都是出自這兩季。而節目中的遊戲「寂靜中的吶喊」、「人物問答」等，也成為一般人聚會中都會玩的團康遊戲。還衍生出《姜食堂》、《花樣青春》、《去冰島的三餐》等外傳節目。只可惜在第8季以後就遲遲尚未有新一季回歸的消息，至今都還有許多粉絲時不時喊話：「希望《新西遊記》第9季快推出。」羅PD近年推出的新作，有些人會把它當成《新西遊記》的女生版，不過和《新西遊記》不同的是，成員李恩智、Mimi、李泳知、安俞真在錄製前完全不熟，結果錄製不久後就打鬧成一團，無聊的空檔還會主動要求製作組準備遊戲給她們玩，完全閒不下來、精力旺盛的模樣常常讓羅PD都一臉疲憊，吵到羅PD直接給錢求她們安靜，節目中每個的遊戲和互動都充滿笑點，網路上話題度居高不下，是十分受到年輕觀眾的喜愛的節目之一。最近熱播中的台灣綜藝節目《艾嘉食堂》，其實就是羅PD節目《尹食堂》的台灣版本，由CJ ENM授權，延續了《尹食堂》在異國經營餐廳的模式，讓台灣藝人在泰國蘇梅島經營一家快閃餐廳。羅PD親自參與《艾嘉食堂》的製作會議，從節目企劃到具體執行方式，他都提出了寶貴建議，搶先看過節目後，他給予高度評價，《艾嘉食堂》在台播出後也廣受好評。