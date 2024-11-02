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美國科技巨頭亞馬遜（Amazon）最新財報驚豔投資人，1日帶頭領漲、率大型科技股反攻；加上華爾街對週五看似慘澹的就業數據反應不大，認為這無損於市場對聯準會（Fed）的降息預期，1日美股主要指數普遍收漲。綜合《CNBC》等外媒報導，亞馬遜由於雲端和廣告業務的強勁，推動其利潤高於華爾街預期，公司股價上漲約6.2%。英特爾也在超出分析師的營收預測，並提供強勁的業績指引後，股價上漲約7.8%，雙雙提振了投資人情緒。此外，美國1日還公布了下週總統大選前的最後一份就業報告，非農新增就業人數僅1.2萬人，遠低於預期的10萬，更比9月的22.3萬，下跌了21.1萬；失業率則保持在4.1%，與預期一致。不過，雖然美國10月非農新增職位貌似開出令市場「驚嚇」的數字，但事實上，交易員們對就業數據的反應並不大。Bellwether Wealth總裁兼首席投資官貝林（Clark Bellin）指出原因：「週五的就業報告顯示，10月份勞動力市場與9月份相比大幅放緩，但這個數字很大程度上受颶風和（波音）罷工的影響，因此這種疲軟不太可能導致聯準會放棄11月會議上預期的25個基點降息。」1日收盤，美股道瓊指數上漲288.73點，或0.69%，收42052.19點；那斯達克指數上漲144.77點，或0.8%，收18239.92點；標普500指數上漲23.35點，或0.41%，收5728.8點；費城半導體指數上漲54.68點，或1.11%，收5001.42點。接下來，除了當地時間11月5日舉行的美國大選，或將導致市場波動加劇以外，投資人也關注聯準會11月6日至7日，為期2天的政策會議。