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標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones）當地時間週五透過聲明宣布，AI晶片大廠輝達（Nvidia）將取代英特爾（Intel），成為道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）的成分股，將於8日美股開市前生效。根據美國財經外媒《CNBC》報導，輝達股價繼去年上漲約240%後，2024年迄今為止已上漲超過170%，投資人爭相入股，其市值已增至3.3兆美元，在上市公司中僅次於蘋果。包括微軟、Meta、Google和亞馬遜在內的大型科企，都在大量購買輝達的GPU，輝達也聲稱，市場對其名為Blackwell的下一代AI GPU需求是「瘋狂的」。反觀英特爾則持續下滑，不只在身為PC晶片主導製造商的市場份額上輸給AMD，在發展AI方面也幾乎沒有實質進展，股價今年已下跌一半以上，是道指表現最差的成分股。道指成分股沒有固定的調整頻率或時間，而是根據市場發展進行調整。截至2024年9月，美國道瓊工業平均指數的成分股包含30間企業，6家市值上兆美元的科技公司中，有4家進入該指數，亞馬遜今年2月才被納入，但不包含Google母公司Alphabet及臉書母公司Meta。報導提到，輝達在今年5月宣布進行10比1的股票分割，從而使自己處於更有利的位置加入該指數。報導形容，此事反映了AI的繁榮發展、半導體產業的重大轉變。另外，標普道瓊指數公司也宣布，化學品巨擘宣偉（Sherwin Williams）將取代陶氏化學（Dow），成為道指成分股。