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▲劉德華提及延唱爭議，拿康芮颱風攪局一事自嘲，展現巨星風範。（圖／超級圓頂提供）

▲▼劉德華1日場次吸引逾萬人進場朝聖，4場演唱會票房粗估進帳1.6億元。（圖／超級圓頂提供）

歷經康芮颱風引起的延唱風波，香港巨星劉德華（華仔）昨（1）日睽違11年再次站上台北小巨蛋開唱，全場1萬名樂迷、上千名「華嫂」被寵粉的天王撩得心花怒放，他以自己的歌緩頰演唱會改期爭議，「這就是天意」。華仔今天中午唱完補場，休息不到4小時接著唱晚上的場次，挑戰體能極限，63歲天王大喊：「12個小時內跟你們拚了！」昨天晚上的演唱會，劉德華唱完〈今天〉並帶動全場合唱〈沒有人可以像你〉和〈笨小孩〉後，對現場所有人高喊「想我嗎？想死你了」，接著拿颱風攪局一事耍幽默，「沒有關係！我們今天才第一場，沒想到對不對？是不是很奇怪？這就是天意。」要大家從這一秒鐘開始嗨到最後一秒，「盡量瘋，不要停下來！」劉德華今天中午12點唱完一場，晚上7點接著唱第三場，華仔昨晚在演出接近尾聲時說：「演唱會能夠像你們那麼瘋，很少，這才剛剛開始，還有三場！12個小時之內要跟你們拚了」、「謝謝你們的愛，這是充滿愛的演唱會！而且好久沒有聽到這麼多的掌聲！」並以偶像鳳飛飛的〈掌聲響起〉表達對樂迷40多年來的感謝。演唱會結束後，破萬名樂迷的「安可」聲環繞小巨蛋，不久，穿著寬版西裝的劉德華突然回到舞台，一連帶來快歌組曲〈獨自去偷歡〉、〈倒轉地球〉，接著又演唱台語歌〈世界第一等〉，首場演出才真正落幕。