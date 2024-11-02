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洛杉磯道奇隊自2020年以來時隔4年首次奪得世界冠軍，也是其隊史第8冠，今（2）日球隊在洛杉磯主場舉行了封王慶祝活動，人氣超高的日籍球星大谷翔平受到了熱烈的歡呼，當他被要求上台演講時，他用英文向球迷表達了自己的感想，發自內心的感謝了大家：「恭喜各位洛杉磯球迷 」，簡短但情真意切。道奇遊行結束後，體育場舉辦了慶祝活動，選手陸續被介紹進場，大谷翔平是最後一個出場的，當他的身影出現在大螢幕上時，體育場內爆發出陣陣歡呼聲。之後球員們陸續上台致詞，之後儘管他有所反抗，但大谷翔平還是被其他人推到了前面，總教練Dave Roberts遞給了他麥克風並要求他演講時，他的隊友和球迷都瘋狂了。大谷翔平用英文說：「這對我來說是一個特別的時刻。我很榮幸來到這裡，並成為這支球隊的一員。恭喜洛杉磯，謝謝所有球迷。我很榮幸能成為這支球隊的一員。」此次發言受到美國媒體的高度評價，美國電視台《ABC7》評價道，「道奇隊巨星大谷翔平在世界大賽奪冠派對上，發表了簡短但感人的演講。」而《DodgersNation》記者Noah Camras則表示，「大谷翔平的演講令觀眾激動不已，他是道奇隊永恆的傳奇人物。」