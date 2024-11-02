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洛杉磯道奇隊今（2）日舉辦世界大賽奪冠封王遊行，這是球隊36年來首次舉辦，因此場面很壯觀。道奇隊日籍球星大谷翔平也享受其中，一些球員當氣氛來到最高點時，會脫掉上衣慶祝，但大谷並不打算這麼做，當他被現場媒體問到是否有過脫衣慶祝的經驗時，他笑著回應：「從來沒有」。這是道奇隊史第8冠，在2020年奪冠的那一回由於新冠病毒現役爆發，因此沒有舉行封王遊行，因此這將是自1988年以來、36年來道奇的首次舉辦的奪冠派對，無怪乎球迷相當興奮。大谷翔平今天帶著妻子真美子和愛犬DECOY登上了冠軍巴士，他戴著紀念世界大賽冠軍的白色帽子，身穿黑色紀念T恤和牛仔褲，用微笑和揮手回應球迷的歡呼，他的隊友們則抽著雪茄，喝著啤酒。大谷翔平在冠軍巴士上接受了當地電視台《Sportsnet LA》訪問，他直言：「太壯觀了，我有點不知所措，因為我沒想到會有這麼多人。我很感謝我加入球隊的第一年就被大家接受和支持。我認為作為一個團隊，這是很了不起的一年，因為我們取得了最好棒的結果。」在國外職業體育運動的奪冠派對上，球員和球迷的距離會無限拉近，他們也會向粉絲一樣做出許多瘋狂行為，包括脫掉上衣慶祝，2023年丹佛金塊奪冠後Aaron Gordon在市區脫掉衣服進入奪冠派對，今天Kike Hernandez也在遊行中脫掉上衣狂歡，讓現場氣氛進一步升溫。當大谷翔平被問道：「你從來沒有像Kike一樣脫掉衣服（慶祝）嗎？」時，他用英語笑著回答：「從來沒有。」同車的Teoscar Hernandez笑他：「翔平，有點表示吧！」但大谷只是害羞回應道：「哈哈」。