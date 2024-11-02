2024美國大選下週登場，在AI崛起的背景下，本次大選充斥各種AI生成的搞怪影像，甚至出現川普（Donald Trump）激吻對手賀錦麗（Kamala Harris）的惡搞影片。有外媒指出，有些社群平台用戶憑藉這些AI生成的東西，成功吸引到不少觀眾，流量因此增加，甚至獲得數千美元的收入。
根據《BBC》報導，從上個月9日起，社交網站X（前稱為推特）更改規則，具有影響力的用戶，獲得支付的款項是根據X高級用戶（premium users）的參與量來計算，即點讚、分享和評論，而不再是帖子下的廣告數量。
管理X帳號「Freedom Uncut」的網友Free指出，他每天可以花16小時在發文，包括與其他創作者互動、製作AI影像等，在過去數個月，他開始定期發布關於美國大選的文章，得到逾1100萬個瀏覽量，每個月可從X賺取數千美元：「我認為人們賺錢變得容易多了。」
AI浪潮下，作為熱門話題的美國大選，自然也催生了更多AI影像，亦真亦假，今年8月川普就曾在社群網站轉發泰勒絲（Taylor Swift）及其歌迷支持川普的假圖，引來後者不滿，呼籲民眾別誤信。
不過，也不是所有創作者本意就是要藉此牟利，1名賀錦麗支持者就坦言，她從來沒有打算透過自己的貼文賺錢，或有意讓自己的帳號「爆炸式增長」，她之所以會有這部分收入，是因為她被授予了一個藍色勾號，標誌著該網站上的付費用戶和一些知名帳戶：「我沒有要求要有這個藍勾，但我既無法隱藏它，也無法歸還它，所以我點擊了轉化為貨幣的選項。」
最新【2024美國總統大選】報導專頁
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《BBC》發現了由數十個帳號組成的網路，這些帳號每天都會頻繁轉發彼此的內容，不管內容真假或有無根據，以此擴大自身影響力，從而增加網站的收入。他們當中有人坦言，這麼做的獲利從幾百到數千美元不等。《BBC》透過觀察這些X用戶的觀看次數、追蹤者數量以及與其他人的互動，將其中一些X用戶聲稱的收入，與他們可能賺到的金額進行比較，發現為真。
管理X帳號「Freedom Uncut」的網友Free指出，他每天可以花16小時在發文，包括與其他創作者互動、製作AI影像等，在過去數個月，他開始定期發布關於美國大選的文章，得到逾1100萬個瀏覽量，每個月可從X賺取數千美元：「我認為人們賺錢變得容易多了。」
Free並補充說，他認識的一些用戶，收入已經超過5位數，發文儼然成為了一份工作，而且有爭議的內容往往會獲得更多瀏覽量。他也駁斥了外界對虛假言論、影像恐影響大選的擔憂，聲稱：「政府傳播的錯誤訊息，比網路傳播的錯誤訊息加起來還多」，甚至認為跟一些傳統媒體公司相比，獨立媒體的信任度還比較高，即使是分享AI生成圖像和錯誤資訊的用戶。
AI浪潮下，作為熱門話題的美國大選，自然也催生了更多AI影像，亦真亦假，今年8月川普就曾在社群網站轉發泰勒絲（Taylor Swift）及其歌迷支持川普的假圖，引來後者不滿，呼籲民眾別誤信。
不過，也不是所有創作者本意就是要藉此牟利，1名賀錦麗支持者就坦言，她從來沒有打算透過自己的貼文賺錢，或有意讓自己的帳號「爆炸式增長」，她之所以會有這部分收入，是因為她被授予了一個藍色勾號，標誌著該網站上的付費用戶和一些知名帳戶：「我沒有要求要有這個藍勾，但我既無法隱藏它，也無法歸還它，所以我點擊了轉化為貨幣的選項。」
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