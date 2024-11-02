香港天王劉德華來台開演唱會遇到強颱康芮，因要不要停辦引發爭議，民進黨立委批劉德華媚共，不過陸委會說，查無劉德華傷害台灣言論，王定宇改口，媚不媚共是他們國家的事，都尊重。不過網友不領情，在王定宇臉書批，藝人到底跟政治有什麼關係？
王定宇10月31日在臉書說，劉德華在香港反送中、武力威脅台灣等議題上都站在媚共的立場，還擔任中國電影家協會第十一屆副主席，雖然台灣民主法治國依法讓他舉辦演唱會，但是並不值得去看上一眼。
不少網友都留言，「奇聞共賞」。有網友說，「你這種格局還想選市長？劉德華對台灣的付出，你連車尾燈都看不到。」「真的很無聊，政治到底跟藝人有什麼關係，這也能扯上政治。」「劉德華演唱會是甘你屁事！不要用你狹隘的思想來博取熱度！任何中國藝人來台灣舉辦演唱會，都要扯上政治色彩，收起可憐的自尊心。」「那台灣那些轉發只有一個中國的藝人，怎麼沒立個法取消台灣國籍呢？」
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不少網友都留言，「奇聞共賞」。有網友說，「你這種格局還想選市長？劉德華對台灣的付出，你連車尾燈都看不到。」「真的很無聊，政治到底跟藝人有什麼關係，這也能扯上政治。」「劉德華演唱會是甘你屁事！不要用你狹隘的思想來博取熱度！任何中國藝人來台灣舉辦演唱會，都要扯上政治色彩，收起可憐的自尊心。」「那台灣那些轉發只有一個中國的藝人，怎麼沒立個法取消台灣國籍呢？」