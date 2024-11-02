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▲大谷翔平妻子真美子抱著愛犬Decoy一起來參加道奇隊封王遊行。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊今年以4勝1負拿下世界大賽冠軍，今天回到洛杉磯舉行奪冠遊行，街上湧入超過22萬人一同慶祝，當家球星大谷翔平也帶著妻子真美子與愛犬參加，有眼尖球迷發現，由於現場球迷歡呼聲太大，大谷每次和真美子說話時都緊貼著對方，讓粉絲大喊「好羨慕」。道奇前一次奪冠是在2020年，但當時因疫情籠罩無法大肆集結慶祝，這次封王遊行便是自1988年以來首度舉行，湧入22萬人上街狂歡，連大谷都在車上說，「我完全被現場球迷的數量震撼到，感覺真是太棒了。」大谷也帶著妻子真美子和愛犬「彈額頭」（Decoy）一同出席封王遊行，有眼尖球迷發現，因為現場歡呼聲太大，所以大谷每次和真美子說話時，他的臉都緊貼著真美子，讓粉絲們直呼，「看得出來他們感情很好」、「真的是很相配的一對」、「真讓人羨慕啊」。大谷今年宣布結婚喜訊，與前日本籃球國手田中真美子結為連理，季中也常看到真美子帶著「彈額頭」現身球場為大谷應援，而在道奇奪冠後，大谷在冠軍記者會上感謝妻子，「只有感謝而已，一整年的漫長球季中，雖然我已經習慣了，但她不是如此，能在這麼長的球季支持著我，我很感謝。」