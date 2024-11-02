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台灣一哥周天成昨晚在超級300系列德國海洛羽球公開賽，以13：21、20：22不敵丹麥選手Rasmus Gemke，無緣男單4強，衛冕失敗。然而這場比賽第2局曾出現過一個爭議判決，讓周天成受到影響，並遭到翻盤，也讓他罕見在個人社群上要求主辦單位正視此事。讓脾氣一向溫和的周天成語氣稍顯嚴厲的表達自己的意見，這件事的起因發生在比賽第2局，周天成18：16領先，在雙方來回時主審突然判周天成觸網，認定這一分被Rasmus Gemke拿下。周天成舉手示意，發球審也認為這沒有違例，但主審仍堅持己見，該分未重打。「當前發球審有上前陳述事實，我並沒有違規，主審還是堅持己見，為什麼要這樣對待球員？主審的面子比執法正確更重要嗎？」周天成在IG限時動態上寫道，「行使正確的權力不會讓主審顏面掃地，而是贏得威信，能帶動更多球員願意正當打球，也是奧林匹克精神的體現。」對此海洛公開賽官方發文寫道，「我們相信，所有參與專業水平羽毛球比賽的人都會盡最大努力，不會做出任何不符合這項運動精神的決定。然而，我們也理解周天成的沮喪。」之後該文也提到，兩年前，海洛公開賽決賽也曾出現爭議的判決，並透露目前比賽規則不允許推翻主審的決定，但也認為未來規則是可以改變的。周天成則在點下回覆道：「終於，你們有勇氣出來說這個了。誤判點．．」