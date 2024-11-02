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1日晚間9時許，新北市新店區中正路，40歲的曾姓男子，酒醉後倒在路邊的公車站旁，被發現身上多處利刃割傷，警消獲報到場，立即將曾男送往慈濟醫院救治，但仍因傷重宣告不治。據了解，曾男疑似持玻璃碎片刺傷自己，119救護人員稱，到場時看見曾男手持鏡子玻璃碎片自殘，其腹部有多處傷痕，緊急送往醫院搶救，仍宣告不治。警方聯繫死者家屬到院處理，後續依規定報請檢察官相驗。