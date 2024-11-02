我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲因京華城容積率弊案遭羈押禁見，如今被裁定延押2個月，期間將超過他向民眾黨請假的期限，不過，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹表示，將提案「柯文哲請假日期無限期延長」，這讓網紅四叉貓忍不住諷刺，「你們要不要先改黨章規定比較快」，同時列出4名可能暫代主席的人選。北檢偵認定柯文哲涉犯貪污收賄、圖利等罪，有勾串之虞，向法院聲請延長羈押，台北地方法院昨（1）日召開延押庭，法官裁定柯文哲延長羈押2個月。柯文哲在8月29日向民眾黨請假3個月，銷假時間為11月29日．四叉貓指出，柯文哲繼續延押2個月，預計延押至2025年1月4日，代表柯文哲即將逾假未歸．而根據《台灣民眾黨章程》第16條規定：「黨主席因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之」。對於江和樹將提議讓柯文哲的假期無限延長一事，四叉貓分享民眾黨中央委名單，並列出當然委員黃國昌、吳春城及指定委員林富男、票選委員江和樹等4人最可能擔任代理主席；四叉貓也諷刺說，「我建議你們要不要先改黨章規定比較快？」