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民眾黨主席柯文哲涉入京華城案，台北地院裁定延押，柯文哲恐怕必須在看守所待滿4個月。未來2028年大選，民眾黨是否還有望？前立委沈富雄說，若民眾黨的政黨票能持續成長，現有8席立委增加到12席，藍綠兩黨應該都會怕死了，也一定能組成聯合政府，讓政局不再繼續紛亂。沈富雄在TVBS政論節目《少康戰情室》中表示，不論柯文哲的案情如何發展，民眾黨都必須活下去，接下來應該要加強與第三勢力、中間選民溝通，不能永遠都只靠鐵粉、小草。沈富雄說，現在民眾黨能發聲，主要要靠8席不分區立委，但這8人原本是為了柯文哲的2028年著想，要去參選2026年的縣市長，只是柯文哲現在應該沒有2028了，這些人的任務應該要有所調整。不過沈富雄也說，民眾黨還有15席縣市議員，雖然有些知名度還不夠高，但這些人也是民眾黨的未來，未來若能持續壯大，民眾黨在34席的不分區裡若拿到12席，國民黨跟民進黨兩大黨一定怕死了。