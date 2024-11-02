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民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，北院昨日裁定延長羈押2個月。民眾黨台中市議員江和樹認為應該要讓柯文哲請假日期「無限期延長」，民眾黨立委黃國昌回應說，這是大家的心聲，但黨章相關規定需由中評會決定，而他並非中評會成員，無法越權指導中評會要怎麼解釋。黃國昌今日上午出席「新北市政府消防局第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程動土典禮」，會前接受媒體聯訪。媒體詢問北院昨日裁定柯文哲延長羈押2個月，黃國昌表示，2個月以前，柯文哲選擇放棄抗告，希望藉由放棄抗告來全力配合檢調偵辦，因為沒有人比柯文哲更相信台灣司法的公正。沒想到2個月過去，檢調在這個過程中讓人難以看出有意還原真相，反而與媒體聯手操作，試圖以灰色手段營造對柯文哲政治追殺的現象，重創台灣司法公信力，現在所有關心柯文哲的人都希望他能點頭，讓律師團依法提起抗告。黃國昌表示，雖然抗告是否能成功大家心裡都有很多疑惑，藉由一次次行動，賴清德總統透過司法追殺政治對手，讓台灣社會越來越能看清楚，當柯文哲被多關押一天，真正受損的是台灣的司法公信力，質疑「過去的這兩個月，請問台北地檢署你們到底在做什麼？你們是真的在辦案要發現真實，還是不斷地透過跟媒體聯合操作，透過這些灰色的手段想要營造柯文哲主席羅織入罪？」媒體追問，怎麼看柯文哲請假3個月的期限將至，民眾黨台中市議員江和樹認為應該要讓柯文哲請假日期「無限期延長」？黃國昌回應，這是非常多黨內同志，還有支持者大家共同的心聲，這段期間柯文哲無法對外發聲，甚至連為自己辯解的機會都沒有。賴清德羈押柯文哲，讓柯文哲人身自由受到極大的限制，且北檢還聯合特定媒體操作柯文哲是否有罪，這種媒體審判同時也嚴重打擊了民眾黨作為在野黨的正常運作，關押在野黨主席讓他無法為自己說話。媒體問是否支持無限期請假？黃國昌說，民眾黨是一個有制度的政黨，黨章相關規定需由中評會決定，而他並非中評會成員，無法越權指導中評會要怎麼解釋。