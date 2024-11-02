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▲多個LV行李袋被堆放至後車廂。（圖／翻攝自紐約郵報）

2024美國大選，當地時間下週二（台灣時間下週三）就要登場，美國前第一夫人、共和黨總統候選人川普之妻梅蘭妮亞（Melania Trump）從紐約飛往佛羅里達州，準備參與選前之夜活動，有眼尖的外媒捕捉到，梅蘭妮亞的行李有一堆LV的大袋子或箱子，被塞進廂型車載去機場。根據《紐約郵報》報導，梅蘭妮亞將在5日當天，於佛州和丈夫一起觀看大選結果。當地時間週五，大約6件帶有總統印章的服裝罩，被裝到紐約川普大廈外的廂型車上，而這輛車還只是當天車隊裡的其中一台。報導形容，車子的後車廂除了2、3個箱子，其餘空間都塞滿了LV袋子，這些要價不斐的奢華品被隨意堆放在廂型車後半部。有人看到梅蘭妮亞和18歲的兒子拜倫登上飛往佛州的私人飛機。《華盛頓郵報》證實，梅蘭妮亞將參加在棕櫚灘郡會議中心（Palm Beach County Convention Center）舉辦的選舉之夜慶祝活動，距離海湖莊園（Mar-a-Lago）僅5.6公里。