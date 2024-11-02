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▲ 「士官長」Jimmy Butler可能是後續外界關注勇士操作動向的一個關鍵人物。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊和前鋒Jonathan Kuminga之間的續約談判破局，美國媒體《The Athletic》記者Anthony Slater今（2）日撰文透露雙方有所分歧的細節點，。這種局面，可能導致勇士交易Kuminga的意願變得前所未有的高，500萬美元的差距 勇士和Kuminga續約談判破局，這是雙方合約最主要的分歧點。由於未能在美國時間10月21日截止日期之前達成協議，這意味著。雖然勇士隊能夠匹配任何球隊給他的報價，但目前的情況還是增加了Kuminga留在這支球隊的不確定性，這可能會導致在勇士球團在明年2月6日交易截止日前，將他納入潛在交易討論的意願增加。《The Athletic》另兩位記者Sam Amick和John Hollinger在報導中指出，。Amick引述消息人士的話寫道，「，他在休賽期引起了勇士隊的興趣，明年夏天將成為一名不受限制的自由球員，他也還沒有與熱火隊續約。」Kuminga上賽季場均得到職業生涯新高的16.1分，在他加入聯盟的頭兩年裡，他的場均得分都只有個位數。本季應該是他大展鴻圖的一季，但這位年輕前鋒卻依然在先發和替補之間徘徊，賽季前3戰擔任先發時，場均僅有8分和1助攻，投籃命中率為33.3%，三分線外命中率為11.1%，這種成長幅度不能讓人滿意。反而回到替補後，他的表現有所進步，兩場比賽場均得到16.5分，25投12中，還進了4記三分球，這可能顯示他並不習慣和主力球員們一起打球，也需要更多球權。