康芮颱風日前以強颱之姿侵襲台灣，關鍵影響本島整整一天，在31日風雨最劇烈時全台停班停課，尤其強風將各地的招牌、路樹全部吹倒散落在路上，結果1日北北基桃都正常上班上課，讓許多上班族的通勤之路困難重重，讓市民非常傻眼。對此，氣象粉專「用事實說颱風」直接發文開噴縣市首長，質疑上次山陀兒颱風風雨沒達標放假2天，康芮颱風災情嚴重市民卻要上班上課，直言這是「市長智慧不足」。
康芮颱風強烈襲台！雙北影響僅次9年前蘇迪勒颱風
氣象粉專「用事實說颱風」在臉書上表示：「大家1日上班上課都辛苦了，小編知道這一定很不容易，但這幾天前我們也警告，康芮的風雨狀況會接近9年前的蘇迪勒，康芮所帶來的災害不亞於蘇迪勒，像是蘇迪勒當年造成北市2079件路樹倒塌，是史上最多，而康芮如今1972件是史上次多。」
用事實說颱風說，當年蘇迪勒颱風過境後，風雨停歇同樣是上班上課，但當時因為是遇到週日，所以都會區並無太大差別，但康芮帶來的災損在雙北地區僅次於蘇迪勒，但這次颱風過境是週五，超過300萬人口流動在「災區間上班」，即使雙方各單位用盡全力，仍無法恢復「主要幹道」之安全通行，狀況與「山陀兒過境的高雄市一樣」。
山陀兒未達標放2天假！氣象粉專開噴「市長智慧不足」
用事實說颱風提到：「看到這裡我想大家不禁要問，為何月初山陀兒沒有列入警戒區、風雨未達標卻能停班停課2天？為何災情慘重卻要大家越過路樹、尖銳鐵皮去上班上課？為何昨晚里長們一再建議，雙北市長卻不理不睬？為何在可預知的狂風暴雨下，小巨蛋仍開放，見風向不對才轉彎？北北基桃防災假的標準為何如此不一？」
用事實說颱風強調，防災假在台灣是個特產，但不是結果論，這都是可以「事先預測」的事情，既然都知道需要時間清理災區，為何不彈性調整？該放假的時候不放，不需要放的時候又要放，這代表「首長智慧不足」，這種事情實在不應該發生。
粉專小編最後說：「我理解首長需要綜合考量，特別台北又是經濟的重心，但任何經濟及政治考量，在天災面前顯得微不足道，如果要拿北北基桃共同生活圈來說，那雙北一放假，桃園基隆也得放，但難道沒有討論空間嗎？不能彈性調整嗎？死板的腦袋、死板的決策、死板的體制，最終受苦的仍是人民，盼首長們能好好檢討。」
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氣象粉專「用事實說颱風」在臉書上表示：「大家1日上班上課都辛苦了，小編知道這一定很不容易，但這幾天前我們也警告，康芮的風雨狀況會接近9年前的蘇迪勒，康芮所帶來的災害不亞於蘇迪勒，像是蘇迪勒當年造成北市2079件路樹倒塌，是史上最多，而康芮如今1972件是史上次多。」
用事實說颱風說，當年蘇迪勒颱風過境後，風雨停歇同樣是上班上課，但當時因為是遇到週日，所以都會區並無太大差別，但康芮帶來的災損在雙北地區僅次於蘇迪勒，但這次颱風過境是週五，超過300萬人口流動在「災區間上班」，即使雙方各單位用盡全力，仍無法恢復「主要幹道」之安全通行，狀況與「山陀兒過境的高雄市一樣」。
山陀兒未達標放2天假！氣象粉專開噴「市長智慧不足」
用事實說颱風提到：「看到這裡我想大家不禁要問，為何月初山陀兒沒有列入警戒區、風雨未達標卻能停班停課2天？為何災情慘重卻要大家越過路樹、尖銳鐵皮去上班上課？為何昨晚里長們一再建議，雙北市長卻不理不睬？為何在可預知的狂風暴雨下，小巨蛋仍開放，見風向不對才轉彎？北北基桃防災假的標準為何如此不一？」
用事實說颱風強調，防災假在台灣是個特產，但不是結果論，這都是可以「事先預測」的事情，既然都知道需要時間清理災區，為何不彈性調整？該放假的時候不放，不需要放的時候又要放，這代表「首長智慧不足」，這種事情實在不應該發生。
粉專小編最後說：「我理解首長需要綜合考量，特別台北又是經濟的重心，但任何經濟及政治考量，在天災面前顯得微不足道，如果要拿北北基桃共同生活圈來說，那雙北一放假，桃園基隆也得放，但難道沒有討論空間嗎？不能彈性調整嗎？死板的腦袋、死板的決策、死板的體制，最終受苦的仍是人民，盼首長們能好好檢討。」
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