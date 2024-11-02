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▲超級圓頂退票公告全文。（圖／超級圓頂臉書）

▲▼劉德華1日場次吸引逾萬人進場朝聖，4場演唱會票房粗估進帳1.6億元。（圖／超級圓頂提供）

63歲香港天王劉德華（華仔）闊別11年再度於台北小巨蛋舉辦演唱會，不過首場遇上康芮颱風攪局，一度停辦，主辦方和華仔團隊緊急商討後，宣布改期至今（2）日中午12點開唱，因此無法參加的樂迷可以全額退票、不收手續費，詳細退票辦法已經公告，超級圓頂也呼籲大家：「實名制票券不得轉讓！」劉德華巡演台北首場因為颱風延期，超級圓頂昨天公布10月31日場次退票細節，提醒樂迷只限於在「TicketPlus遠大售票系統」購買的票券才可以辦理退票，受理期間為11月1日起至11月06日晚上11點59分前，且申請者必需是購票會員本人，而颱風天延唱以外、由於個人因素想退票，不適用該退票規定，也無法返還手續費。昨天晚上的演唱會，劉德華拿颱風攪局一事、以自己的經典曲〈天意〉開玩笑：「沒有關係！我們今天才第一場，沒想到對不對？是不是很奇怪？這就是天意。」接著要全場1萬名樂迷從此刻這一秒鐘開始嗨到最後一秒，「盡量瘋，不要停下來！」展現超級巨星的幽默和風範。對於2日中午12點唱完一場，晚上7點接著唱第三場，劉德華昨晚在演出接近尾聲時說：「演唱會能夠像你們那麼瘋，很少，這才剛剛開始，還有三場！12個小時之內要跟你們拚了」、「謝謝你們的愛，這是充滿愛的演唱會！而且好久沒有聽到這麼多的掌聲！」