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檢調偵辦台鹽綠能光電弊案，台鹽前董事長陳啟昱遭聲押，1日開羈押庭時卻未到場，檢方緊急發出拘票拘捕，另外，前總經理蘇坤煌、鴻暉國際負責人蘇俊仁遭羈押禁見，前副總經理郭政瑋、晁暘開發公司負責人戴妤倩，均無保請回。據了解，台鹽前董座陳啟昱，涉嫌與光電案場仲介商勾結，收取鉅額土地開發服務費，並指定下包商承作光電基樁工程，留下大爛攤，導致台鹽損失11億元，加上業者替陳處理債務及匯款共計約7千萬元形同收賄，上月（23）日，檢調兵分32路，大動作搜索台鹽綠能營業處所等地點，及扣押相關證物。檢方偵訊後，認為陳啟昱有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見，台南地院裁定無保請回，之後檢方提抗告成功，也立即將他境管，1日南院開庭，陳啟昱卻未現身，目前去向不明，僅有同案其他4被告現身。檢方懷疑陳啟昱可能偷渡或刻意藏匿，已開出拘票拘捕中。