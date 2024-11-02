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▲台中市政府宣布市民野餐日延期，以「屁屁乾乾、草地才舒服」宣傳，讓年輕家長很有感。（圖／台中市政府提供，2024.11.02）

▲台中市民野餐日活動使用中央公園主場地，玖壹壹演唱會在中央球場（紅圈處），兩個活動場地緊臨、同時舉行。（圖／台中市政府提供，2024.11.02）

台中市政府原訂明天舉辦的「台中市民野餐日」，因康芮颱風攪局，昨傍晚臨時宣布延期到10日舉行，但活動主場地中央公園，將9、10日午後連續舉辦玖壹壹南北貳路音樂節，台中囡仔首度回鄉的戶外演唱會，意外撞場市長媽媽的招牌活動，市府表示，中央公園面積60幾公頃，兩個活動場地不重複但人潮更多，屆時將做好分流。台中市長盧秀燕上任第一年在中央公園推出「台中市民野餐日」，因廣受好評，今年擴大到全市29區舉辦，以主場地中央公園為例，規劃有毛小孩專區、親子放電區、雅致閱讀區、生活療癒區及團體報名區等5處野餐專區，並有街頭藝人表演、泡泡趴、手作DIY、毛小孩趣味障礙賽等等活動。然而受康芮颱風影響，多處野餐日場地濕答答，台中市政府昨宣布市民野餐日延期到10日舉行，還推出「屁屁乾乾、草地才舒服」圖卡，讓人莞爾一笑，豈料馬上被發現，和「台中囡仔」玖壹壹首次回郷舉辦的大型戶外演唱會撞場地。玖壹壹的「南北貳路音樂節」，𝟭𝟭月𝟵、𝟭𝟬日連續2天在中央公園演出，同樣看上台中秋天氣候舒爽，選擇中午一點半開唱，卡司包括動力火車、沈文程、王識賢、八三夭、麋先生MIXER、高爾宣、TRASH、固定客等多組藝人，早鳥票和學生票早就賣光。除了售票舞台，還規劃周邊免費市集、親子遊樂區，邀請來自南北貳路的樂迷們。一起感受音樂的力量與熱情，見證玖壹壹出道15週年的重要時刻。對於樂迷的擔心，台中市政府表示，中央公園面積約67.34公頃，玖壹壹戶外演唱會在中央公園旁的中央球場，即以往跨年演唱會的地點，屆時中央球場將分為管制區及免費區，沒有演唱會門票的民眾無法進入管制區，因此不會有場地重複的問題，卻有更多活動可以參與，演唱會第二天的人潮將更多，市府會做好分流工作。