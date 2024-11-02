我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案被裁定延押2個月，民眾黨團總召黃國昌日前指出，柯文哲被放出來的那幾天跟他說，「柯文哲可以被犧牲，但民眾黨不可以犧牲」。對此，民進黨立委王世堅1日質疑，黃國昌假傳聖旨，明顯是為了鞏固其民眾黨地位，而這也算是應證柯文哲當時所說「識人不明」，真是令人不勝唏噓。民眾黨27日在中正紀念堂外愛國東路舉辦「賴政府搞什麼鬼」活動，黃國昌表示，柯文哲被放出來的那幾天跟他說，柯文哲可以被犧牲，但民眾黨不可以犧牲；黃國昌激動燒聲吶喊，「我告訴主席的事情是，我們大家都不許你被犧牲！我們大家都不允許柯文哲被犧牲對不對？」對此，王世堅指出，柯文哲就是徹底的政治獵人，陪著這些財團用刀叉吃人肉，他姑且稱柯文哲為「飯童」。王世堅提到，黃國昌假傳聖旨完全只為了他個人利益，柯文哲5月才說8位立委投票不需要團進團出，現在黃國昌卻說柯文哲交代他們不可以分裂投票，前後矛盾，並且無法考證是否為柯本人所言，很明顯黃國昌此舉是為了鞏固其在民眾黨的地位。對於黃國昌稱柯文哲告訴他「柯文哲自己可以被犧牲，民眾黨不能不犧牲」，王世堅直言，黃國昌趁著柯文哲羈押期間無法為自己發聲，假傳聖旨，這也算是應證了柯文哲當時自稱「識人不明」吧，真是令人不勝唏噓。