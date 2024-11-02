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世界12強棒球賽將在13日登場，中華隊從今起明、後兩天將和世界排名第15的捷克進行2場熱身賽，首戰先發投手預計是陳柏清，而捷克則推出24歲在美國大學聯盟打球的Dan Padyšák，比賽於下午17點在台北大巨蛋登場。26歲的陳柏清是本屆12強中華隊內台鋼雄鷹唯一代表，也是個人首度披上成棒國家隊戰袍，預計為12強先發人選，對於能夠入選，他感謝教練團肯定，強調12強賽每隊都想要對上，要拿出最好的一面，扛下交流賽先發任務，他表示沒有多想，上場就是盡最大的能力投。中華隊教頭曾豪駒昨天賽前表示，「有些選手剛比完賽，但也有些選手很長時間沒比賽，希望球員能藉由這2場對戰找回比賽感覺。」要調整出最好的團隊。此次來台的捷克隊以2023年經典賽陣容為班底，包含曾三振掉大谷翔平的Ondrej Satoria，捷克教頭Chadim Pavel昨天賽前受訪直呼「我愛台灣」，這次來台，球隊目標除了幫助中華隊做好12強賽的準備，也希望未來捷克能有機會參賽，並透露首戰先發投手為身材高大196公分的Padyšák。本屆12強，中華隊帶了投手13名（林昱珉、吳俊偉、王志煊、陳冠宇、黃子鵬、莊昕諺、陳冠偉、林凱威、張奕、江國豪、陳柏清、郭俊麟、黃恩賜）；捕手3名（林家正、吉力吉撈・鞏冠、戴培峰）；內野手7名（江坤宇、岳東華、潘傑楷、林立、朱育賢、李凱威、張政禹），以及外野手5名（陳傑憲、邱智呈、林安可、陳晨威、曾頌恩）。