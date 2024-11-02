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Embiid憤怒回擊！費城76人自開季以來已經打了4場比賽，拿下慘澹的1勝3敗，前場甚至敗給去年的東區爐主底特律活塞，或許和陣中2大球星Paul George、Joel Embiid的缺陣有所關聯。早在NBA賽季開始前，Joel Embiid就因為左膝傷勢，缺席76人的熱身賽。球迷原滿心期待Joel Embiid休養後，能在開幕戰出賽，特別是有費城當地媒體的專欄作家Marcus Hayes，撰文批評Joel Embiid的工作態度，並認為他沒上場時，76人球團應該退費給球迷。接著憤怒說道：「我為這座城市他X的付出了太多，不應該被這樣對待。」最後，Joel Embiid也向球迷表示，自己就快要回歸球場了。