Embiid憤怒回擊！費城76人自開季以來已經打了4場比賽，拿下慘澹的1勝3敗，前場甚至敗給去年的東區爐主底特律活塞，或許和陣中2大球星Paul George、Joel Embiid的缺陣有所關聯。費城當地有不少媒體發出批評，對此，當家中鋒Joel Embiid在今（2）日受訪時不滿回擊，認為自己為了76人背上各種傷勢，不該被這樣對待，更直言：「我已他X為這座城市付出太多。」
費城媒體罵聲不停 Embiid憤怒回應
早在NBA賽季開始前，Joel Embiid就因為左膝傷勢，缺席76人的熱身賽。球迷原滿心期待Joel Embiid休養後，能在開幕戰出賽，沒想到，球團在開季前夕，宣布不僅主力中鋒Joel Embiid將缺席開幕戰，就連新「費城3巨頭」的成員Paul George也確定不打。
特別是有費城當地媒體的專欄作家Marcus Hayes，撰文批評Joel Embiid的工作態度，並認為他沒上場時，76人球團應該退費給球迷。該篇文章也點燃Joel Embiid心中怒火，他在公開受訪時表示：「我常聽到人們說我『不想上場』，我為這城市做了這麼多事，讓自己承受這些受傷的風險，換來的卻是人們的譏笑，這到底都是些什麼狗屁。」
此外，他更一一細數自己過往身上的傷勢：「我的臉骨折2次，從差點失明的風險中回歸，就算手指也骨折過，但我還是回來了。」接著憤怒說道：「我為這座城市他X的付出了太多，不應該被這樣對待。」最後，Joel Embiid也向球迷表示，自己就快要回歸球場了。
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早在NBA賽季開始前，Joel Embiid就因為左膝傷勢，缺席76人的熱身賽。球迷原滿心期待Joel Embiid休養後，能在開幕戰出賽，沒想到，球團在開季前夕，宣布不僅主力中鋒Joel Embiid將缺席開幕戰，就連新「費城3巨頭」的成員Paul George也確定不打。
特別是有費城當地媒體的專欄作家Marcus Hayes，撰文批評Joel Embiid的工作態度，並認為他沒上場時，76人球團應該退費給球迷。該篇文章也點燃Joel Embiid心中怒火，他在公開受訪時表示：「我常聽到人們說我『不想上場』，我為這城市做了這麼多事，讓自己承受這些受傷的風險，換來的卻是人們的譏笑，這到底都是些什麼狗屁。」
此外，他更一一細數自己過往身上的傷勢：「我的臉骨折2次，從差點失明的風險中回歸，就算手指也骨折過，但我還是回來了。」接著憤怒說道：「我為這座城市他X的付出了太多，不應該被這樣對待。」最後，Joel Embiid也向球迷表示，自己就快要回歸球場了。