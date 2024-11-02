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▲網友最近發現全聯PX Pay的APP在颱風天前夕上架新功能「惜食地圖」，可以看門市打折商品庫存超方便！（圖/全聯提供）

▲記者實測全聯PX Pay推出的「惜食地圖」新功能，發現真的非常方便，可看到住家附近門市的打折商品庫存。（圖/記者張嘉哲翻攝）

▲台灣4大超商、全聯打折時段表一次看，每一家都至少有7折的優惠，想撿便宜民眾可以按照圖表採購！（圖/NOWnews社群中心製）

全聯福利中心因為營業時間長，加上販售商品一應俱全、時常推出優惠，成為許多婆媽以及上班族買菜的首要地點。然而，有在逛全聯的都知道，經常會有特定時段會打8折、6折出清即期品，不過卻常常都要碰運氣才能買到，不過最近有網友討論「全聯惜食地圖的功能也終於上架了」，讓許多婆媽眼睛全亮。近日有不少網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「，打折商品買起來」、「，非常的實用！」貼文曝光後，不少婆媽紛紛回應「終於跟上這個功能了」、、「下班前就能打開看哪幾家全聯有沒有自己想要的東西了！非常的方便。」，不僅能夠滿足消費者的需求，也可以有效減少食物被丟棄的機會，過去民眾需要親自登門碰運氣，《NOWnews》記者也實際在1日打開PX Pay的APP實測，操作非常簡單，只要打開PX Pay之後，，點進去後就能選擇住家附近任意門市，然而這種「出清即期品」的惜食計畫近幾年在台灣越來越盛行，早已經是趨勢，不僅能夠大幅度減少食物的浪費，還能幫助到許多小資族，早上10時至下午17時、晚上8時至凌晨3時下午5時至凌晨12時下午6時至凌晨12時下午16時30分至晚上10時30分下午16時至晚上23時