全聯福利中心因為營業時間長，加上販售商品一應俱全、時常推出優惠，成為許多婆媽以及上班族買菜的首要地點。然而，有在逛全聯的都知道，經常會有特定時段會打8折、6折出清即期品，不過卻常常都要碰運氣才能買到，不過最近有網友討論「全聯惜食地圖的功能也終於上架了」，讓許多婆媽眼睛全亮。
近日有不少網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「全聯在颱風天偷偷上架全新功能大家可能沒注意！PX Pay的APP終於新增惜食地圖了，以後不怕撲空了，打折商品買起來」、「PX Pay的APP終於有惜食地圖了，非常的實用！」
貼文曝光後，不少婆媽紛紛回應「終於跟上這個功能了」、「惜食地圖真的是德政，超商推出好久全聯終於跟上」、「非常的好用！想買6折、8折的肉品或者麵包都能搶便宜」、「天啊！現在才知道有這功能了，非常實用」、「下班前就能打開看哪幾家全聯有沒有自己想要的東西了！非常的方便。」
全聯PX Pay「APP新增功能」！惜食地圖6折、8折商品買爆
事實上，網友分享的「惜食地圖」新功能，真的是全聯在10月29日熱騰騰推出，主打就是可以看見當天住家附近的門市在晚間6點過後，所打8折、6折的庫存量，不僅能夠滿足消費者的需求，也可以有效減少食物被丟棄的機會，過去民眾需要親自登門碰運氣，現在只要在PX Pay的APP就能直接查詢，進而選擇要去哪一家門市搶便宜，實在太方便！
《NOWnews》記者也實際在1日打開PX Pay的APP實測，操作非常簡單，只要打開PX Pay之後，點選下方列表「我的」，就可以在常用功能列表看到「惜食地圖」，點進去後就能選擇住家附近任意門市，點開一看就能發現有肉、海鮮、調理熟食、麵包甜點、蔬菜、水果等6大類打折列表！不過要注意的是，該功能是在每天晚上6點後開放查詢哦！
惜食計畫已經是趨勢！台灣4大超商、全聯打折時段一次看
然而這種「出清即期品」的惜食計畫近幾年在台灣越來越盛行，早已經是趨勢，不僅能夠大幅度減少食物的浪費，還能幫助到許多小資族，《NOWnews》也特別整理台灣4大超商、全聯的打折時段，其中超商7-11、全家以及全聯APP都有推出「惜食地圖」，民眾也可以多加利用！
📍7-11打折時段（65折i珍食）：早上10時至下午17時、晚上8時至凌晨3時
📍全家打折時段（7折友善食光）：下午5時至凌晨12時
📍萊爾富打折時段（7折惜福食堂）：下午6時至凌晨12時
📍OK便利商店打折時段（6折）：下午16時30分至晚上10時30分
📍全聯打折時段（8折、6折）：下午16時至晚上23時
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貼文曝光後，不少婆媽紛紛回應「終於跟上這個功能了」、「惜食地圖真的是德政，超商推出好久全聯終於跟上」、「非常的好用！想買6折、8折的肉品或者麵包都能搶便宜」、「天啊！現在才知道有這功能了，非常實用」、「下班前就能打開看哪幾家全聯有沒有自己想要的東西了！非常的方便。」
全聯PX Pay「APP新增功能」！惜食地圖6折、8折商品買爆
事實上，網友分享的「惜食地圖」新功能，真的是全聯在10月29日熱騰騰推出，主打就是可以看見當天住家附近的門市在晚間6點過後，所打8折、6折的庫存量，不僅能夠滿足消費者的需求，也可以有效減少食物被丟棄的機會，過去民眾需要親自登門碰運氣，現在只要在PX Pay的APP就能直接查詢，進而選擇要去哪一家門市搶便宜，實在太方便！
《NOWnews》記者也實際在1日打開PX Pay的APP實測，操作非常簡單，只要打開PX Pay之後，點選下方列表「我的」，就可以在常用功能列表看到「惜食地圖」，點進去後就能選擇住家附近任意門市，點開一看就能發現有肉、海鮮、調理熟食、麵包甜點、蔬菜、水果等6大類打折列表！不過要注意的是，該功能是在每天晚上6點後開放查詢哦！
惜食計畫已經是趨勢！台灣4大超商、全聯打折時段一次看
然而這種「出清即期品」的惜食計畫近幾年在台灣越來越盛行，早已經是趨勢，不僅能夠大幅度減少食物的浪費，還能幫助到許多小資族，《NOWnews》也特別整理台灣4大超商、全聯的打折時段，其中超商7-11、全家以及全聯APP都有推出「惜食地圖」，民眾也可以多加利用！
📍7-11打折時段（65折i珍食）：早上10時至下午17時、晚上8時至凌晨3時
📍全家打折時段（7折友善食光）：下午5時至凌晨12時
📍萊爾富打折時段（7折惜福食堂）：下午6時至凌晨12時
📍OK便利商店打折時段（6折）：下午16時30分至晚上10時30分
📍全聯打折時段（8折、6折）：下午16時至晚上23時