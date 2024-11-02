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中華職棒日前召開領隊會議，針對遠雄大巨蛋10月中提出給聯盟的例行賽場次版本，例行賽只有開幕戰2場與6個例行賽週末檔期，合計20場次，相較於2024年例行賽檔期38場次，整整少了18場。台北市長蔣萬安表示，已經要求體育局盡快召集包含遠雄、中職協調明年檔期安排，並強調「大巨蛋一定是以舉辦體育賽事為最重要原則，特別是舉辦棒球賽。」蔣萬安今日上午出席大安森林公園「30而立自然正成長」生態嘉年華開幕儀式。針對大巨蛋明年只給中職例行賽20場，蔣萬安受訪時說，已經要求體育局盡快召集包含遠雄、中職協調明年檔期安排，「最重要，大巨蛋一定是以舉辦體育賽事為最重要原則，特別是舉辦棒球賽，這樣立場和原則是非常清楚」。下半季遠雄有體育賽事之外的規劃，每周無法每個月給中職2個週末？蔣萬安表示，他已經要求體育局盡快邀集遠雄、中職協調，各方都必需要遵照相關規範及合約，大巨蛋一定就是舉辦體育賽事為主，特別是棒球賽是，這樣的立場原則不會變。媒體追問，為什麼世壯運要卡1個月的檔期？蔣萬安說，根據國際賽事，尤其世界壯年運動會是非常大型、高標準的國際運動賽事，也是好不容易首次爭取在台北舉辦，特別是亞洲第一次，所以都依照過去舉辦國際賽事相關規範原則和經驗，包含相關場佈、硬體架設、安全測試，當然還有事前草皮保護等設施及相關節目的彩排，文化處會盤點細部精算。蔣萬安說，世壯運目前規劃，最多需要天數就是目前外界所看到，最重要就是大巨蛋一整年檔期的分配跟安排，必須依照合約及規範，這部分會要求體育局盡快邀集各方進行協調，這就是市政府的立場。