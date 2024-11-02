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▲泰元的裝潢講究，滿是泰國風。（圖／記者葉盛耀攝）

▲泰元的結帳櫃檯也很有味道。（圖／記者葉盛耀攝）

▲來到泰元，彷彿置身在曼谷的街頭小店。（圖／記者葉盛耀攝）

▲雞排炒河粉裡有夠味的河粉，還有超大塊雞排。（圖／記者葉盛耀攝）

▲水上米粉湯用料澎湃，吃下來有飽足感。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「一口泰開胃」顧名思義是開胃小點，以生菜包入多種配料一起吃。（圖／記者葉盛耀攝）

蟬聯三屆《米其林指南》必比登推介的泰式料理餐廳「泰元 Thaiyuan」，最近受到高雄市青年局特別介紹推薦。許多泰元的老顧客都知道，其實店家原名「帕泰」，可是跟泰國米其林比登推薦且來台開分店的「帕泰家Baan Phadthai」店名太像，不少外縣市民眾搞混，因此後來改名，改名也不掩其美味，同樣年年摘下米其林必比登殊榮。泰元位處高雄苓雅二路與仁德街口，店面裝潢完全仿照曼谷街頭小店，藍漆牆面搭配綠色斑駁木門，裡頭還妝點各式泰式小物，佇立門口又或是身處店內，都猶如到了泰國，有種彷彿就在泰國街頭小店的錯覺。招牌的炒河粉有海鮮炒河粉、泰蝦炒河粉、雞排炒河粉等多種口味，河粉Q實帶勁，並帶有鑊氣，可拌入花生碎、擠點檸檬汁，吃起來相當夠味，不少人喜歡點雞排口味，因為雞腿排尺寸大，又外酥內鮮嫩。水上米粉湯適合現在逐漸變涼的氣候品嚐，創作靈感來自於曼谷的水上市場，搭船時能品嘗到的親民麵點，除了有大骨高湯為底，通常還加入豬肉碎、花生碎和魚丸等，這裡更是豪華版，還加了鮮蝦、炸豬皮與叉燒肉，吃下來飽足又舒心。若是偏愛吃飯類，這裡也有咖哩飯、打拋豬飯等，另外還有瀑布牛肉、酸辣炸雞等佐麵菜色，道道重口味好下飯。其中的「一口泰開胃(เมี่ยงคำ Miang khan)」，泰文直譯就是「包葉食物」，也就是會將多種配菜包進生菜中一起吃，這裡的有炸豬皮、蝦肉丁、辣椒、洋蔥、花生等，佐上羅旺子特製醬，風味清爽富有嚼感。泰元 Thaiyuan地址：高雄市苓雅區苓雅二路53號電話：0976-009-356營業時間：12:00~20:30公休：無