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康芮颱風侵襲台灣，超過11級以上強陣風，導致台北市有多處招牌被吹落，路樹倒塌更超過2,800顆，針對外界質疑要到下週五才能恢復市容，台北市長蔣萬安今（2）日表示，昨日主次幹道都已經恢復80%，周末針對8米以下的巷弄還有鄰里公園，再做一次全面清檢全面清除，預計大概星期一上班前都能恢復。蔣萬安今日上午出席大安森林公園「30而立自然正成長」生態嘉年華開幕儀式。會前媒體問到康芮颱風重創台北市，經過一天清理市容恢復如何？是否有國軍支援不足的情況？蔣萬安回應說，台北市相關主次要幹道昨天其實就已經恢復，巷弄的部分也積極在清除，「基本上市容部分也大致恢復」。蔣萬安說，當然有些少部分像公園內的、鄰里公園樹枝有些還是散落，「我們也通令公園處民政系統、各區里長率領志工團隊，儘快在周末全部清除。」非常感謝在第一線執勤的工作人員，包括清潔隊非常辛苦」他昨去幾個視察點，有同仁告訴他，清潔隊5000名同仁在凌晨5點集合就一路工作12多小時都沒有闔眼，當然也包含很多公務單位及國軍支援也都很感謝。媒體追問市容部分是否要到下周五才全面恢復？蔣萬安直呼「不會」，昨天基本上八成的主次幹道都已經恢復，大部分比較大型的樹木，就先移到旁邊，不管是人行道或中間分隔島，今天清晨清潔隊再加派人力，一次性把已經切除好的大型樹木做一次性地載運跟清疏。另外，在周末針對八米以下的巷弄還有鄰里公園，再做一次全面巡檢全面清除，預計大概星期一上班前都能恢復。