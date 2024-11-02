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▲埔心農場驚傳虐兔，曝光的影片可以看到，獸醫用粗暴的方式直接抓取兔子，之後直接用腳踩住，又將門口的兔子一腳踹開，虐待動物行徑都被拍下。（圖／翻攝畫面）

埔心農場驚傳虐兔，有民眾目擊獸醫虐待兔子，影片曝光後，可以看到，該獸醫不但用腳踩住兔腿，甚至還用腳大力踹，導致有兔子因此骨折、流血，影片被PO臉書社團《兔寶認養●送養幸福樂園(請大家認養代替購買)》，並指控埔心牧場高層疑似包庇，讓許多網友群情激憤。據了解，愛兔協會接獲民眾投訴，指埔心牧場某獸醫師疑似虐兔，而曝光的影片可以看到，獸醫用粗暴的方式直接抓取兔子，之後直接用腳踩住，並以工具敲打兔子頭部。緊接著，獸醫師又將門口的兔子一腳踹開，虐待動物行徑都被拍下。對此，愛兔協會表示，牧場方應立即公開道歉並解雇不適任工作人員，並應加強工作人員的訓練及管理，呼籲主管機關桃園市動物保護處，應立即針對罪證確鑿的虐待動物事實開罰。事件發生後，2日上午，埔心牧場發出聲明稿回應：