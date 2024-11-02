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波士頓塞爾提克今（2）日以124：109戰勝夏洛特黃蜂隊，但在比賽第四節，卻出現讓人感到不安的動作，黃蜂前鋒Grant Williams對前隊友、也是他的好兄弟Jayson Tatum惡意衝撞，隨後被吹二級惡意犯規離場。塞爾提克球星Jaylen Brown認為對方絕對是故意的，同時不理解為什麼Williams會對好友下狠手。塞爾提克和黃蜂的這一場比賽，在最後2分20秒對抗情緒突然升溫，先是Williams在攻防轉換中蓄意衝撞Tatum的動作，然後是LaMelo Ball疑似對Tatum「墊腳」，Miles Bridges也因累積兩次技術犯規被驅逐出場，情況很混亂。最讓感到弔詭的是，外界普遍認為Williams和Tatum是很要好的朋友，儘管已經離隊，但Williams之前在獨行俠效力期間，仍會穿Tatum的球鞋；上賽季塞爾提克奪冠，他也以球員朋友身分來參與。如今這個動作可能毀滅兩人的友誼，至少Jaylen Brown是這麼認為的，「我不知道這是什麼意思，我認為這個動作大家都清楚並非籃球動作。Grant應該也很很明白，正常比賽中不該做這種動作。我以為JT和Grant是朋友，或許我錯了。」Brown也不相信Williams稱此次犯規是無意的說法，「這肯定是故意的，」前者這樣說，「在胡扯什麼？他像美式足球那樣撞他，用Ray Lewis那種方式。」Williams是否會因其有爭議的行為而受到處分，還有待觀察。兩支球隊將於明天再次對決，會激盪出什麼樣的火花，也受到關注。