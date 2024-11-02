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NBA騎士雙星發威！騎士團隊發揮出色，Evan Mobley貢獻14分、12個籃板，Caris LeVert進帳13分，Jarrett Allen抓下11籃板。此役也是上季東區季後賽首輪系列賽的重演，當時雙方鏖戰七場，由騎士勝出。而騎士也一路壓著對手打，第三節還一度領先達22分，賞給魔術2連敗。魔術明星前鋒Paolo Banchero右側斜肌撕裂，預計在四至六週左右才能重新評估傷勢狀況。此外，魔術也少了因左腳肌腱拉傷缺陣的Goga Bitadze，以及賽前因右膝肌腱炎被放入傷兵名單的Wendell Carter Jr，傷兵問題也讓魔術陷入小低潮。