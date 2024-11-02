NBA騎士雙星發威！Darius Garland攻下25分，Donovan Mitchell貢獻22分，聯手率隊120：109擊敗魔術，開季豪取6連勝，寫下自2016-17賽季以來的最佳開局紀錄。
騎士團隊發揮出色，Evan Mobley貢獻14分、12個籃板，Caris LeVert進帳13分，Jarrett Allen抓下11籃板。在新任主教練Kenny Atkinson的帶領下，騎士本季的每場比賽都至少得分110分。
此役也是上季東區季後賽首輪系列賽的重演，當時雙方鏖戰七場，由騎士勝出。本場比賽Mitchell開賽就火力四射，首節即攻下13分，幫助騎士取得34：16領先，而首節騎士的團隊投籃命中率高達62%。而騎士也一路壓著對手打，第三節還一度領先達22分，賞給魔術2連敗。
魔術明星前鋒Paolo Banchero右側斜肌撕裂，預計在四至六週左右才能重新評估傷勢狀況。此外，魔術也少了因左腳肌腱拉傷缺陣的Goga Bitadze，以及賽前因右膝肌腱炎被放入傷兵名單的Wendell Carter Jr，傷兵問題也讓魔術陷入小低潮。
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此役也是上季東區季後賽首輪系列賽的重演，當時雙方鏖戰七場，由騎士勝出。本場比賽Mitchell開賽就火力四射，首節即攻下13分，幫助騎士取得34：16領先，而首節騎士的團隊投籃命中率高達62%。而騎士也一路壓著對手打，第三節還一度領先達22分，賞給魔術2連敗。
魔術明星前鋒Paolo Banchero右側斜肌撕裂，預計在四至六週左右才能重新評估傷勢狀況。此外，魔術也少了因左腳肌腱拉傷缺陣的Goga Bitadze，以及賽前因右膝肌腱炎被放入傷兵名單的Wendell Carter Jr，傷兵問題也讓魔術陷入小低潮。