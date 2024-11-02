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民進黨立委王定宇批香港天王劉德華是媚共藝人，臉書遭網友洗版，劉德華昨在台北小巨蛋開唱，民進黨政策會執行長王義川也批劉德華，在唱《中國人》時，「這是劉德華在中國演唱會的畫面吧？非常非常中國的設計！」王義川言論同樣也引發網友不滿，嗆王義川，怎麼不說劉德華唱台語歌？王義川昨晚在Threads分享了劉德華在小巨蛋唱《中國人》的片段，並說：「這是劉德華在中國演唱會的畫面吧？非常非常中國的設計！這首歌我沒聽過，你們聽過嗎？驚！這是今天晚上就在剛剛，台北小巨蛋唱的！」不過網友吐槽，「沒聽過就表示你根本不認識劉德華！少在那邊寫廢文！這首歌每次演唱會都必唱好嗎？」也有網友說，「還好吧，我也支持民進黨，也會跟罵賴神的人互罵，但劉德華唱這首歌又不能改變我是誰我支持誰」。「劉德華對台灣的貢獻比你這個多太多了」、「這風向帶錯了……第一次不挺義川」。