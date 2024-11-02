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▲環境部提醒，民眾於風災過後整頓居家環境、清除積水容器，以降低傳染病感染風險。（圖／環境部）

康芮颱風已遠離台灣，環境部提醒「沒有積水就沒有孑孓，沒有孑孓就沒有登革熱！」，呼籲民眾徹底執行「巡」、「倒」、「清」、「刷」的措施，風災過後整頓居家環境、清除積水容器，以降低傳染病感染風險。環境部表示，「巡檢」家中及周圍的容易積水的物品與地下室積水處，將積水「倒掉」或弄乾，不需要的物品應分類「清除」，留下的物品要澈底「刷洗」，去除斑蚊蟲卵，並妥善整理、收納或倒置以避免再次積水，不讓病媒蚊有機可趁。戶內外登革熱病媒蚊孳生源，例如：室外水桶、碗盆瓶罐、花盆底盤、保麗龍箱、紙盒、戶外水缸、廢棄水塔、廢輪胎、天溝等；室內花瓶、水缸、冷氣盛水盤和盆栽植物墊盤、大樓地下室等。另，需留意隱性孳生源，如帆布上的積水、樹洞、旗座水泥樁空洞、路邊管線的孔洞等，將積水清除，以遏止登革熱疫情蔓延。傳染病媒主要有白線斑蚊及埃及斑蚊，埃及斑蚊對登革熱病毒感受性較強烈，一旦吸到登革熱患者血液，唾液分離出登革熱病毒之陽性率達13%，成蚊性喜棲息於室內(70～80%)，散布於浴室、廁所、臥室、客廳、起居間。白線斑蚊對登革熱病毒感受性遲緩，感受力價低。白線斑蚊成蚊主要棲息於室外(＞98%)，分布於竹林樹蔭下、涼亭、菜園、果園、庭院、後院、公寓後巷等陰暗。防疫如同作戰，非一朝一夕的防治工作，需隨時注意居家及周邊環境、確實清除孳生源、做好自身防護及共同參與社區防疫工作。為防護自身安全，並請民眾外出時穿長褲長袖、噴防蚊液，並要特別遠離陰暗處及戶外斑蚊孳生的地方，不被蚊子咬，就不會傳染登革熱。