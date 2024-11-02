受康芮颱風影響，造成農業災情，經農業部農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至11月2日11時止，農業產物及民間設施估計損失計4億8,730萬元，縣市受損狀況，以雲林縣損失1億7,854萬元(占37%)、受損作物主要為二期水稻，被害面積4,481公頃，損害程度33％。
農業部指出， 農產損失估計4億5,967萬元，農作物被害面積12,055公頃，損害程度27％，換算無收穫面積3,198公頃，受損作物主要為二期水稻，被害面積4,481公頃，損害程度33％，換算無收穫面積1,471公頃，損失金額1億5,149萬元；其次為蒜頭、食用玉米、番荔枝、落花生等。
被害主要縣市為雲林縣損失1億7,854萬元(占37%)、花蓮縣損失1億5,881萬元(占33%)、臺東縣損失5,701萬元(占12%)、新北市損失1,713萬元(占4%)、宜蘭縣損失1,642萬元(占3%)及南投縣損失1,223萬元(占3%)較為嚴重。
畜產估計損失金額84萬元，受損畜禽主要為雞；民間設施損失2679萬元；農田損失金額2萬元，農田流失0.02公頃；在設施部分，農業設施估計損失金額674萬元，主因水平棚架網室、塑膠布溫網室受損；畜禽設施估計損失金額164萬元，主因畜禽舍及堆肥舍倒塌；漁業設施：估計損失金額1,839萬元，主係漁船毀損所致。
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被害主要縣市為雲林縣損失1億7,854萬元(占37%)、花蓮縣損失1億5,881萬元(占33%)、臺東縣損失5,701萬元(占12%)、新北市損失1,713萬元(占4%)、宜蘭縣損失1,642萬元(占3%)及南投縣損失1,223萬元(占3%)較為嚴重。
畜產估計損失金額84萬元，受損畜禽主要為雞；民間設施損失2679萬元；農田損失金額2萬元，農田流失0.02公頃；在設施部分，農業設施估計損失金額674萬元，主因水平棚架網室、塑膠布溫網室受損；畜禽設施估計損失金額164萬元，主因畜禽舍及堆肥舍倒塌；漁業設施：估計損失金額1,839萬元，主係漁船毀損所致。