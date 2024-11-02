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Bronny James前天隨湖人作客騎士回到家鄉克里夫蘭拿下NBA生涯首得分，讓同在場上的父親LeBron James相當激動、開心，不過美國媒體打趣父子倆，列出史上得分最高的父子檔，James父子檔稱霸榜首，但Bronny只貢獻2分，LeBron獨自包辦40580分。前天湖人作客騎士，老早就陷入雙位數落後，第四節剩下5分16秒時，Bronny獲NBA生涯第2度登場機會，家鄉球迷也給予熱烈掌聲，儘管LeBron已下場休息，愛子還是把握機會，出賽5分15秒貢獻2分、2助攻和1抄截，生涯首得分終於進帳。數據媒體BronMuse在X（前身Twitter）上列出NBA史上得分最高的父子檔，James父子檔稱霸榜首，LeBron得40580、Bronny得2分，居次的是Kobe Bryant（生涯總分33643分）和父親Joe Bryant（生涯總分5252分），排第3的則是Stephen Curry（得23723分)和父親Dell Curry（生涯總分12670）。湖人今天作客對陣暴龍以131比125獲勝，在比賽剩下7.6秒時，Bronny被換上場，現場同樣響起歡呼聲，不過這第3度亮相並未有任何數據進帳。湖人預計在7日客場之旅結束後將Bronny下放至發展聯賽磨練，到時要看到James父子檔合體的機會就不多了。