我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃丹佛金塊今（2）日前進客場踢館明尼蘇達灰狼，此戰三節打完以85：91落後的丹佛大軍，最終儘管在決勝節曾打出一波25：3的兇猛攻勢，不過主場作戰的灰狼則是即時回穩，終場靠著Anthony Edwards的一記關鍵中距離拋投，搭配Rudy Gobert把握住2罰機會，終場就以119：116擊敗金塊，收下本賽季第3勝。，隨後裁判也給了2人各一次技術犯規。本場比賽三節打完仍以91：85取得領先的灰狼隊，來到決勝節卻是瞬間風雲變色，金塊在一哥Nikola Jokic與後衛Christian Braun的帶領之下，逐步將分差縮小，在暫停過後灰狼隊則是即時回穩，，不但命中關鍵三分球，將分差縮小至1分，隨後在終場前26秒更是完成關鍵拋投，將領先優勢再度要了回來，後續灰狼中鋒Rudy Gobert則是穩穩把握住2罰，金塊最後一波進攻錯失追平機會，終場灰狼就以3分差驚險勝出。而此戰在第四節剩下5分13秒時，金塊Christian Braun在4屆最佳防守球員Rudy Gobert面前完成暴扣得手，隨後並朝Gobert撞了一下，，這樣的畫面在網路上掀起熱烈討論，2人最終也被裁判各判1次技術犯規。