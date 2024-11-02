NBA美國職籃丹佛金塊今（2）日前進客場踢館明尼蘇達灰狼，此戰三節打完以85：91落後的丹佛大軍，最終儘管在決勝節曾打出一波25：3的兇猛攻勢，不過主場作戰的灰狼則是即時回穩，終場靠著Anthony Edwards的一記關鍵中距離拋投，搭配Rudy Gobert把握住2罰機會，終場就以119：116擊敗金塊，收下本賽季第3勝。而此戰在第4節剩下5分鐘左右時，灰狼中鋒Rudy Gobert與金塊後衛Christian Braun爆發肢體衝突，隨後裁判也給了2人各一次技術犯規。
此戰決勝節高潮迭起 金塊先打出兇猛攻勢
本場比賽三節打完仍以91：85取得領先的灰狼隊，來到決勝節卻是瞬間風雲變色，金塊在一哥Nikola Jokic與後衛Christian Braun的帶領之下，逐步將分差縮小，最終更是將比數一舉逆轉，單節打出一波25：3的攻勢，金塊反倒領先多達10分。
灰狼一哥Edwards跳出 率隊驚險退金塊
在暫停過後灰狼隊則是即時回穩，明星後衛Anthony Edwards後續更是在關鍵時刻站了出來，不但命中關鍵三分球，將分差縮小至1分，隨後在終場前26秒更是完成關鍵拋投，將領先優勢再度要了回來，後續灰狼中鋒Rudy Gobert則是穩穩把握住2罰，金塊最後一波進攻錯失追平機會，終場灰狼就以3分差驚險勝出。
而此戰在第四節剩下5分13秒時，金塊Christian Braun在4屆最佳防守球員Rudy Gobert面前完成暴扣得手，隨後並朝Gobert撞了一下，當下Gobert則是控制不住情緒，直接對Braun上演「鎖喉功」，這樣的畫面在網路上掀起熱烈討論，2人最終也被裁判各判1次技術犯規。
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本場比賽三節打完仍以91：85取得領先的灰狼隊，來到決勝節卻是瞬間風雲變色，金塊在一哥Nikola Jokic與後衛Christian Braun的帶領之下，逐步將分差縮小，最終更是將比數一舉逆轉，單節打出一波25：3的攻勢，金塊反倒領先多達10分。
灰狼一哥Edwards跳出 率隊驚險退金塊
在暫停過後灰狼隊則是即時回穩，明星後衛Anthony Edwards後續更是在關鍵時刻站了出來，不但命中關鍵三分球，將分差縮小至1分，隨後在終場前26秒更是完成關鍵拋投，將領先優勢再度要了回來，後續灰狼中鋒Rudy Gobert則是穩穩把握住2罰，金塊最後一波進攻錯失追平機會，終場灰狼就以3分差驚險勝出。
而此戰在第四節剩下5分13秒時，金塊Christian Braun在4屆最佳防守球員Rudy Gobert面前完成暴扣得手，隨後並朝Gobert撞了一下，當下Gobert則是控制不住情緒，直接對Braun上演「鎖喉功」，這樣的畫面在網路上掀起熱烈討論，2人最終也被裁判各判1次技術犯規。