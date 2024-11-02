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▲盧廣仲分享一天開兩場演唱會的經驗，累喊：「早起壓縮睡眠時間，超級累」。（圖／記者鄭孟晃攝）

▲羅志祥在巡演期間除了要抽空準備表演外，還去錄製節目、出席各大活動，讓他累到都瘦了。（圖／記者鄭孟晃攝）

▲張惠妹曾經連開12場演唱會，最後一天的場次，她不捨喊：「不可能，我不相信這是最後一場」。（圖／聲動娛樂提供）

天王劉德華原定於10月31日在台北小巨蛋舉辦的演唱會，受到颱風康芮的影響，改期至今（2）日中午12點舉行，不過本來晚間還有一個場次要唱，讓歌迷擔心一天舉辦兩場演出，劉德華身體會吃不消。歌手盧廣仲也分享自己曾經一天開兩場，累到差點要「迴光返照」，藝人羅志祥曾在巡演期間抽空錄製節目、拍攝廣告讓他也大喊：「實在太累！」盧廣仲分享過，自己曾經一天內在台北小巨蛋開兩場演唱會，還要台下觀眾分一點體力給自己，更笑稱差點要「迴光返照」了，他表示，那時從早上10點多就開始唱，更要在凌晨4起床前往小巨蛋彩排，雖然兩場之間有很大的空檔可以休息，但提早起床壓縮到前一晚的睡眠，一樣吃不消。另外，盧廣仲也會去看劉德華的演唱會，他說完全不擔心華仔，相信前輩一定可以順利完成演出。藝人羅志祥2016年進行《CRAZY WORLD瘋狂世界》巡演期間，不僅在休息期間要奔波於實境秀《極限挑戰》錄影、出席活動以及拍攝廣告，更要抽空準備演唱會表演內容，讓他大喊真的吃不消，甚至為此瘦了1公斤。天后張惠妹2022年4月在台北小巨蛋舉辦演唱會，一次連開12場，雖然中間有休息一兩天，仍是除了江蕙告別演唱會外，連續開最多場演唱會的紀錄保持人。原本擔心唱不完的張惠妹，到了最後一天還依依不捨對台下觀眾說：「不可能，我不相信這是最後一場！」而面對連唱12天的壓力，張惠妹表示，過程中其實不平靜，常常會擔心很多事情，但每次在上台前都會幫自己做心理建設，所以最後才可以順利完成演出。